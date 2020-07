Esp : PSG ou ailleurs, Zidane retient Messi

Dans : Mercato.

Lassé par l’attitude de ses dirigeants, Lionel Messi envisage plus que jamais de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat en 2021.

Assurément, un départ de l’international argentin (au PSG ?) ferait l’effet d’une bombe en Catalogne, et bien au-delà. C’est tout le championnat espagnol qui serait impacté, d’un point de vue sportif et marketing, par le départ du génie barcelonais. Et pour preuve, même au Real Madrid, il semblerait que l’on soit opposé à un divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone. En marge de la victoire de son équipe contre Getafe jeudi soir (1-0), Zinedine Zidane a commenté l’actualité du n°10 blaugrana, indiquant clairement qu’il souhaitait le voir rester en Espagne encore de longues années.

Zidane souhaite que Messi reste en Liga

« Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas qu’il parte. Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga » a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone, qui a vécu le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et qui sait très pertinemment qu’un départ de Lionel Messi provoquerait un véritable séisme au Camp Nou. L’hypothèse prend pourtant de l’épaisseur selon la Cadena SER, qui explique sur son site internet que « l’idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d’abandonner le FC Barcelone ». Des informations qui inquiètent bien évidemment les Socios, et qui mettent le président Josep Maria Bartomeu sous pression comme rarement, alors que Barcelone est désormais relégué à quatre points du Real Madrid et que le club se trouve dans une situation financière extrêmement délicate.