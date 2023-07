Mercato ‍: Lens se retire, Romain Saïss vers Lille ‍?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central pour étoffer son effectif, Lens ciblait Romain Saïss mais s’est retiré de la course à la signature de l’international marocain du Besiktas qui pourrait rebondir… à Lille.

Sous contrat avec Besiktas jusqu’en juin 2024, Romain Saïss est un joueur convoité. Il faut dire que le défenseur central de 33 ans a réalisé une Coupe du monde superbe au Qatar il y a six mois et son prix abordable avoisinant les 4 millions d’euros en fait logiquement un joueur qui figure dans le viseur de nombreux clubs. Ces derniers jours, Lens tenait la corde pour accueillir le natif de Bourg-de-Péage.

Lutte Lille-Qatar pr s’attacher les services du DC, international marocain. #RCL #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 18, 2023

Malgré la prolongation imminente de Kevin Danso, les Sang et Or veulent recruter un défenseur central d’expérience en plus afin d’étoffer l’effectif alors que le club disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le dauphin du PSG lors de la saison 2022-2023 s’est définitivement retiré de la course à la signature de Romain Saïss, sans que l’on connaisse la raison de ce revirement de situation.

Romain Saïss vers Lille plutôt que Lens ?

L’international marocain pourrait tout de même rejoindre le Nord de la France puisque l’insider indique que Lille est très chaud pour accueillir l’ancien joueur de Wolverhampton afin d’en faire le successeur de José Fonte en défense centrale, l’international portugais n’ayant pas été prolongé par le LOSC à l’issue de son contrat le 30 juin dernier. Très chaud sur le dossier Romain Saïss, le club lillois devra se défaire de la concurrence d’un club du Qatar pour empocher la mise. Mais à priori et sauf revirement de situation, Lens n’est plus un obstacle sur la route du LOSC pour faire signer le capitaine du Maroc. Pas plus que l’OM, un temps intéressé avant la venue de Marcelino mais qui ne fait plus de Saïss une piste depuis la nomination du coach espagnol à la tête de l’équipe.