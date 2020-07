PSG : Neymar et Messi réunis avec Mbappé, le rêve fou du Paris SG

Dans : PSG.

C’est la bombe de cette fin de semaine en Espagne, la radio Cadena SER annonce que Lionel Messi commence à voir rouge avec le FC Barcelone.

Les résultats décevants, le manque de jeu et d’animation dans son équipe, les rumeurs sur son compte et son autoritarisme exacerbé, l’Argentin se dit qu’il pourrait bien finir sa carrière ailleurs pour avoir la paix. Et ceci sans compter sur les ennuis juridiques au sujet de son salaire et de ses déclarations d’impôts. La Pulga n’hésite désormais plus à clarifier les choses sur les réseaux sociaux quand des rumeurs lui déplaisent, et accuse même ses propres dirigeants de comploter dans son dos. Même s’il a prolongé encore d’une saison au FC Barcelone cet été, son départ en juin 2021 n’est plus aussi impensable qu’à une époque. De quoi inspirer le média PSG Talk, pour qui voir Lionel Messi atterrir au PSG n’est pas si impossible que cela.

En effet, le sextuple Ballon d’Or aura besoin d’un club capable de lui offrir un salaire énorme en cas de départ du Barça, et cela limite déjà les destinations possibles. En plus de cela, le Paris SG fait partie des candidats à la victoire en Ligue des Champions, et il pourra y trouver Neymar, son grand ami, et pourquoi pas Kylian Mbappé, qui n’est pas encore parti au Real Madrid en 2021. Une attaque de feu qui sera à même de provoquer un coup de folie financier de la part de l’Emir du Qatar, qui s’imagine déjà avec quasiment trois des meilleurs joueurs du monde. Une ligne d’attaque « MNM » qui a de quoi faire saliver forcément, même si la rumeur d’un départ de Lionel Messi du Barça a souvent parcouru la presse, sans jamais se vérifier ensuite.