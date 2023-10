Esp ‍: Mbappé ou Haaland, le Real Madrid se divise ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, le Real Madrid n’a pas recruté de buteur lors du mercato, malgré le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland sont déjà évoqués pour l’été 2024.

Qui sera le grand attaquant du Real Madrid la saison prochaine ? A la surprise générale, le vice-champion d’Espagne en titre ne s’est pas mis en quête d’une star offensive cet été, malgré le départ surprise de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite. Florentino Pérez et les dirigeants merengue ont eu deux mois pour réagir mais finalement, ils ont opté pour Joselu, un attaquant de complément derrière le duo Rodrygo-Vinicius. Heureusement pour le Real Madrid, Jude Bellingham a pris le relai de Karim Benzema au niveau de l’efficacité mais à moyen terme, la Casa Blanca devra recruter une pointure au poste d’avant-centre.

Deux noms reviennent avec insistance dans la presse espagnole ces dernières semaines : Kylian Mbappé et Erling Haaland. L’attaquant du PSG sera libre en juin, sauf s’il prolonge d’ici là tandis que le Norvégien dispose d’une clause libératoire à Manchester City dont le prix n’est pas connu, mais qui oscillerait entre 150 et 200 millions d’euros. A en croire les informations du site Defensa Central, l’état-major du Real Madrid peine à se mettre d’accord sur le profil à recruter l’an prochain. En effet, le média espagnol nous apprend qu’une partie des dirigeants sont très favorables à la venue d’Erling Haaland tandis qu’une autre partie de l’état-major madrilène est plus favorable à la venue de Kylian Mbappé notamment en raison de son statut de joueur libre.

Mbappé ou Haaland, le Real n'arrive pas à trancher

Une chose est en revanche certaine : il sera impossible pour le Real Madrid, qui vient d’investir massivement pour la rénovation de son stade, de recruter les deux stars. Florentino Pérez et le futur coach du Real devront donc trancher sur l’identité de l’attaquant à recruter. Un troisième nom pourrait d’ailleurs s’inviter dans la danse, celui de Julian Alvarez. Mais l’international argentin a un profil rare qui plait beaucoup à Pep Guardiola, lequel n’a pas l’intention de le vendre lors du prochain mercato estival. Du côté de Kylian Mbappé, on ignore pour l’heure si l’international français a l’intention de prolonger au PSG ou si son envie est plus que jamais de rejoindre le Real Madrid, un club qui le courtise depuis de longues années.