Mbappé répond aux rumeurs venues du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé sera autorisé à signer où il veut. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France est toujours en pleine réflexion.

Kylian Mbappé a de très grands objectifs à remplir cette saison, que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France. Mais encore une fois, sa situation contractuelle ne va pas jouer en sa faveur. Du moins, pas au niveau de la pression qu'il aura sur ses épaules. Le club de la capitale ne désespère pas de le prolonger une nouvelle fois, quitte à le voir partir l'été prochain. De son côté, Mbappé réfléchit encore à la meilleure formule à trouver, sachant que le Real Madrid met la pression pour le récupérer libre en juin prochain.

Plus le temps passe, plus les médias espagnols tentent de mettre la pression au joueur de 24 ans. Marca indiquait ces dernières heures que le Real Madrid n'était finalement plus si certain de passer à l'action pour le recruter, étant satisfait de Vinicius et de Jude Bellingham. Un scénario qui a toutefois du mal à tenir, même si elle a des effets directs sur la relation entre Kylian Mbappé et le club de Florentino Perez.

Mbappé, pas le moment de paniquer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Selon Defensa Central, cette information sur un possible désintérêt du Real Madrid a fait réagir le clan Mbappé, à commencer par le joueur lui-même qui a quelques doutes sur sa future destination. En off, le numéro 7 parisien aurait même lâché : « Je ne sais pas ce qu'il se passera avec mon futur. On verra et je ne pense pas à ça en ce moment ». Mbappé sait qu'il a encore des événements importants à venir, surtout avec le PSG et ne compte pas se polluer la tête. Ensuite viendra l'heure du choix, alors que le Real Madrid attend depuis quelques années maintenant que l'ancien joueur de Monaco fasse le grand saut.

Pour la presse espagnole, qui adore semer la zizanie à Paris, Mbappé privilégie un départ du PSG et aurait même regretté sa prolongation de contrat signée en 2022. Mais voilà, l'attaquant est toujours un joueur francilien et sous-estimer la puissance du club parisien n'a pas toujours réussi au Real Madrid et à sa presse locale. Nasser Al-Khelaifi n'est pas du genre à facilement abandonner, et Florentino Perez le sait très bien. En attendant, tout est bon pour déstabiliser le club français et son joueur vedette.