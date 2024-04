Bordeaux ‍: 50 millions de déficit, la DNCG attend Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 2 se termine et pour les Girondins de Bordeaux, il n'y aura pas de remontée en Ligue 1 au programme. Mais l'état des finances inquiète autant que l'absence de Gérard Lopez.

Tandis que certains supporters bordelais manient l'ironie pour évoquer l'absence de Gérard Lopez depuis plusieurs semaines, au point d'en appeler à Julien Courbet, du côté du quotidien Sud-Ouest, on se demande comment cela va se finir pour le club au scapulaire. Sportivement, malgré la défaite à Laval, l'équipe d'Albert Riera se maintiendra en Ligue 2, l'écart avec le premier relégable, Troyes, étant conséquent. Mais financièrement, rien ne va plus chez les Girondins de Bordeaux où chaque dépense est devenue problématique. Il y a peu, on avait prêté l'idée au propriétaire du club de faire entrer un nouvel actionnaire dans le tour de table, puis c'est un prêt qui avait été évoqué pour finir la saison de manière relativement paisible. Mais pour l'instant, rien n'arrive et du côté du média girondin, on craint déjà le rendez-vous de fin de saison à la DNCG.

50ME, Bordeaux doit trouver une solution

Bordeaux : Gérard Lopez a disparu, Julien Courbet s'en mêle https://t.co/psWpP73GPz — Foot01.com (@Foot01_com) April 28, 2024

En l'absence de Gérard Lopez, qui n'a plus été vu au Matmut Atlantique depuis la mi-mars, de nombreuses questions se posent, il y a peu de réponses. « L’inquiétude porte surtout sur le passage devant la DNCG en juin, au terme d’un exercice qui devrait être déficitaire d’environ 50 millions d’euros (...) Tout est flou, y compris pour les cadres administratifs du club qui avancent à l’aveugle, sans savoir de quoi demain sera fait. Les salariés vivent avec la crainte d’un dépôt de bilan qui entraînerait de multiples suppressions de postes », écrit notre confrère Vincent Romain, lequel a du mal à cacher son inquiétude pour l'un des plus emblématiques clubs français où de nombreuses stars se sont révélées dans le passé (Zidane, Dugarry, Lizarazu, Giresse, Trésor...). Cependant, Gérard Lopez a déjà trouvé une solution l'an passé pour éviter le pire, on voit mal ce dernier abandonner définitivement les Girondins et envoyer Bordeaux au tapis.