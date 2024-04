Alexis Sanchez de retour, l'OM a une réponse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est désormais une certitude, Alexis Sanchez va quitter l’Inter Milan à la fin de la saison. De quoi faire saliver les supporters de l’OM, qui rêvent de voir l’international chilien au côté de Pierre-Emerick Aubameyang.

Ces dernières années, les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu beaucoup de malchance en voyant passer de nombreux flops en attaque. Depuis deux ans, Pablo Longoria réussit toutefois à dénicher des perles rares à ce poste d’avant-centre. Alexis Sanchez la saison dernière et Pierre-Emerick Aubameyang en juillet dernier, de grands noms ont renforcé le secteur offensif de l’OM. Mais les supporters olympiens ont un énorme regret, que l’international chilien et l’ancien buteur de Chelsea n’aient pas joué ensemble dans la cité phocéenne. Il n’est peut-être pas trop tard, car un an seulement après son retour, Alexis Sanchez va quitter l’Inter Milan au mois de juin.

En fin de contrat, El Nino Maravilla ne va pas prolonger chez les Nerazzurri, où son temps de jeu est très faible derrière les titulaires indiscutables que sont Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Un retour d’Alexis Sanchez à Marseille fait rêver tous les supporters de l’OM et c’est logique, mais un premier club est passé à l’offensive pour recruter l’avant-centre chilien… et ce n’est pas le club olympien. A en croire le site Mynet.com, Galatasaray a entrepris des premières démarches pour tenter de recruter Alexis Sanchez en tant que joueur libre l’été prochain.

Galatasaray et River Plate sont intéressés par Alexis Sanchez

Le club turc était déjà très intéressé par l’ex-attaquant de l’Olympique de Marseille il y a un an, mais le buteur de 35 ans avait donné sa préférence à l’Inter Milan au mois d’août, après de longues semaines de réflexion. En Argentine, des rumeurs font également état d’un intérêt concret de River Plate pour Alexis Sanchez, qui ne va pas manquer de propositions pour rebondir dès l’été prochain. La question est maintenant de savoir quelle sera la préférence du joueur et quelle sera sa réaction si l’OM lui fait une offre dans les semaines à venir. La perspective de jouer avec un attaquant du calibre de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait plaire à Alexis Sanchez… à une condition. Si l’OM n’est pas qualifié pour une coupe d’Europe, on imagine très mal l’ancien numéro 70 de Marseille revenir sur les bords de la Méditerranée.