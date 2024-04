Droits TV ‍: Beinsport et le PSG menacent la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le dossier des droits TV de la Ligue 1 prend un tout nouveau tournant. Car si la LFP est proche d'un accord, la répartition de l'argent essentiellement apporté par Beinsport risque de faire scandale.

Depuis quelques semaines, la chaîne sportive qatarie fait figure d'énorme favori pour s'offrir les droits TV de la Ligue 1 pour la période allant de 2024 à 2029. Pour l'instant, la Ligue de Football Professionnel n'a toujours pas communiqué alors que le Championnat se termine et qu'on peut légitimement se demander où la L1 sera diffusée la saison prochaine. A en croire les dernières révélations de Daniel Riolo, si le feuilleton s'éternise, c'est que Beinsport souhaite que la répartition des droits TV change et que cela permettre au Paris Saint-Germain de prendre une plus grosse partie de cette enveloppe. Même si évidemment le PSG assure l'essentiel des plus grosses audiences de la Ligue 1 à la télévision, le fait que la chaîne et le club de la capitale ait le même propriétaire risque de faire hurler au scandale. Et le journaliste de RMC d'en dire plus.

Le PSG veut une plus grosse part du gâteau des droits TV

Dans l'After, Daniel Riolo a révélé les dernières rumeurs sur ce sujet forcément très sensible, les 18 clubs de Ligue 1 ayant impérativement besoin de cet argent des droits TV. « Pour La Ligue 1 ça ne va pas être dingo. La grosse tendance, c'est que cela va être Beinsport avec un bout sur Canal+. Mais dans la négociation, ce qui bloque actuellement, c’est que Beinsport dit : « OK on va mettre l’oseille, mais dans la distribution de cet argent, on veut qu’une grosse partie aille dans les poches du PSG. En même temps, c'est normal puisque ça passe de la poche droite à la poche gauche. Je ne trouve pas ça très heureux de la part du PSG de demander ça comme condition, mais c’est peut-être la direction qu’on est en train de prendre. Sur le contrat CVC le gros bout de gâteau, c'est déjà le PSG qui l’a pris et sur les droits TV, on veut casser la traditionnelle répartition. D’un point de vue stratégique, même si je suis le président du Paris Saint-Germain, je trouve cela absurde, car il faut que le championnat soit compétitif. La Ligue 1 l’est cette année pour toutes les autres places, mais pas pour le titre de Champion de France. On n’est pas très loin d’un : » c’est ça ou rien » dans ce dossier », prévient très clairement notre confrère.

De quoi forcément susciter des questions, même si la LFP n'a plus vraiment d'autre choix dans la mesure où aucune autre offre conséquente n'est en mesure de concurrencer Beinsport. D'autant plus que l'on sait déjà qu'il a fallu des interventions au plus haut niveau pour que la chaîne qatarie se penche sur ce dossier. La Ligue 1 sort d'une belle saison, mais les nuages s'amoncellent de nouveau à cause de ce dossier des droits TV qui empoisonne la vie du football français depuis le fiasco Mediapro.