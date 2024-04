Xavi Simons au Barça, le PSG en plein cauchemar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par Paris à Leipzig cette saison, Xavi Simons affole les compteurs en Bundesliga avec 9 buts et 15 passes décisives. De quoi attirer les convoitises et faire très peur au PSG.

L’avenir de Xavi Simons est un dossier bien plus périlleux que prévu pour le Paris Saint-Germain. Prêté au PSV Eindhoven la saison dernière, l’international néerlandais a de nouveau été prêté par le club de la capitale l’été dernier. Xavi Simons a cette fois atterri au RB Leipzig, dans un championnat plus relevé, et le crack formé au FC Barcelone a prouvé qu’il avait le niveau. Auteur d’une saison très abouti, il fait déjà saliver Luis Enrique, qui a hâte de l’intégrer à son équipe la saison prochaine. Mais le retour de Xavi Simons n’est pas aussi évident que cela, car l’international néerlandais aura son mot à dire pour son avenir, sans que l’on sache exactement les conditions de son prêt du PSG à Leipzig.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

De quoi faire trembler le club de la capitale française, d’autant que l’ancien crack du PSV est logiquement très courtisé après sa belle saison en Allemagne. Selon les informations d’El Chiringuito, le FC Barcelone a notamment manifesté son intérêt pour récupérer Xavi Simons sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été prochain. Jusque-là, rien de très inquiétant pour le PSG, qui n’a qu’à repousser cet intérêt. Le souci, c’est que le meneur de jeu de Leipzig voit d’un très bon œil cet intérêt et serait très emballé par la perspective de revenir dans le club de ses débuts, avec cette fois l’opportunité de s’imposer aux côtés de Lamine Yamal ou encore Robert Lewandowski.

Xavi Simons décisionnaire pour son avenir ?

Pour le PSG, il n’est évidemment pas question de laisser filer un tel joueur sans en avoir réellement profité, mais les prochaines semaines promettent d’être agitées et mouvementées autour de Xavi Simons, qui a son mot à dire pour son avenir et dont le prêt comporte des clauses secrètes qui ont de quoi faire trembler les supporters parisiens. Parallèlement, le RB Leipzig va également tenter de prolonger le prêt de Xavi Simons. Au milieu de tous ces intérêts, le PSG a sans doute l’intention de garder son joueur et d’en faire un joueur majeur de son projet, encore plus avec le départ à venir de sa star principale Kylian Mbappé. Mais à priori, la décision finale reviendra à l’international néerlandais, d’où l’optimisme du Barça dans ce dossier périlleux.