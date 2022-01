Mercato : Morata au Barça, Neymar casse le deal

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alvaro Morata aimerait rejoindre le FC Barcelone cet hiver. Tout proche de pouvoir y arriver, il est finalement bloqué à Turin par la Juventus. Neymar et le PSG en sont indirectement responsables.

Le FC Barcelone souffre financièrement. Dans ce contexte, le mercato peut s'apparenter à marcher sur des œufs. Les Catalans souhaitent recruter Alvaro Morata. Le joueur est OK, son club aussi et pourtant il suffit d'un élément extérieur pour que tout s'écroule. Plus précisément, une nouvelle blessure de Neymar. L'ancien barcelonais est blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier et n'a plus joué avec le PSG depuis. C'est précisément cette blessure qui éloigne irrémédiablement Morata de Barcelone. En effet, sans son brésilien, le PSG doit revoir son secteur offensif et réintégrer Mauro Icardi. L'Argentin a surtout connu le banc en première partie de saison avec l'arrivée de son compatriote Lionel Messi mais la blessure de Neymar le remet sur le devant de la scène.

Paris bloque Icardi donc la Juve bloque Morata

Il y a peu, l'avenir d'Icardi semblait s'écrire loin de Paris. Lassé de sa situation dans la capitale, l'Argentin était prêt à s'en aller et à retrouver son ancien championnat, la Serie A. Une perspective d'autant plus réaliste que la Juventus voulait le recruter, le joueur plaît depuis longtemps à Massimiliano Allegri l'entraîneur turinois. Paris lui se réjouissait de l'argent lié à cette potentielle vente. Mais, force est de constater que le PSG a besoin d'Icardi avec l'absence prolongée de Neymar. Selon Calciomercato, Paris s'opposerait à la venue d'Icardi à Turin d'autant que la Juventus ne voudrait plus qu'un prêt, loin de la volonté de vendre des Parisiens. Sans cette recrue en attaque, les Bianconeri ne peuvent plus céder Alvaro Morata au Barça. L'Espagnol doit ainsi patienter et espérer que son club trouve un autre avant-centre pour pouvoir retrouver la Liga. Mais, avec l'échec programmé d'Icardi, Allegri ne lui donne que peu d'illusions puisqu'il estime à 99% les chances de voir Morata rester à Turin après le 31 janvier.