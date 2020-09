Esp : Cavani avec Suarez, l’Atlético persiste au mercato !

Dans : Mercato.

Libre depuis son départ du PSG le 30 juin, Edinson Cavani est en discussion avec plusieurs clubs en cette fin de mercato.

Depuis deux mois, le nom de l’international uruguayen a été associé à une bonne douzaine de clubs. En Amérique du Sud, en Europe, ils sont nombreux à rêver du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. De son côté, Edinson Cavani souhaite poursuivre sa carrière en Europe afin de vivre une dernière expérience au très haut niveau. La semaine dernière, le Matador de 33 ans a proposé ses services au Real Madrid, mais le club merengue a fait savoir qu’aucun avant-centre ne serait recruté et que Mariano Diaz et Borja Mayoral allaient se tirer la bourre afin de devenir la doublure de Karim Benzema.

A Madrid, un autre club lorgne sur Cavani depuis de longs mois, il s’agit évidemment de l’Atlético. En janvier dernier, les Colchoneros avaient été tout proches de s’offrir celui qui était encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour diverses raisons, aucun accord n’avait été trouvé entre les différentes parties. La donne pourrait être différente en cette fin de mercato estival. La preuve, BeInSports informe que la piste Edinson Cavani est plus ouverte que jamais à l’Atlético de Madrid. Et pour cause, les Colchoneros rêvent de reformer le duo historique de la sélection uruguayenne en associant l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain à Luis Suarez, la nouvelle recrue madrilène, à la pointe de l’attaque. Il s’agit d’une piste « difficile mais possible » selon l’insider de la chaîne, John Ferreira. Reste maintenant à voir si financièrement, il sera possible pour l’Atlético de Madrid de satisfaire Edinson Cavani, après avoir cassé sa tirelire pour assumer le salaire de Luis Suarez.