Mercato : Cavani au Real Madrid, un coup de théâtre se prépare

Dans : Mercato.

La piste menant Edinson Cavani au Real Madrid est de retour. Un retournement de situation qui a une explication originale.

Que se passe-t-il entre René Ramos et le clan Cavani ? Conscient qu’il ne pourrait pas avoir de nouvelles recrues en attaque dans les prochains jours, Zinedine Zidane se désespère de faire la saison avec le seul Karim Benzema en buteur de poids. Dernièrement, Edinson Cavani a fait le tour des clubs européens désireux de faire venir un "9", et le Real Madrid en faisait partie. Sans résultat au premier abord, mais la deuxième vague arrive. En effet, René Ramos, agent et frère de Sergio Ramos très écouté par l’emblématique capitaine, a continué les discussions avec l’Uruguayen. En lui demandant notamment de faire un effort sur le plan financier pour coller avec la situation actuelle.

Le courant passe visiblement bien et le flambeau a été passé à Sergio Ramos directement, qui selon Diario Gol, en a touché deux mots directement à Florentino Pérez. Le président de la Maison Blanche est très à l’écoute de son défenseur central, et a donc relancé cette possibilité de faire signer Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne demande pas mieux, reste à savoir s’il fera des efforts sur très hautes prétentions salariales, qui ont déjà fait fuit de nombreux candidats. Le nerf de la guerre sera financier, et c’est en cela que René Ramos espère que tout le monde fera un effort pour conclure ce deal. Cela permettrait toutefois au Real et à Zidane de récupérer un avant-centre sans indemnité de transfert, et avec un style de jeu très différent de Karim Benzema.