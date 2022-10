Ang : Chelsea prépare un mercato 2023 démentiel

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Dans le dur cette saison en Premier League, Chelsea prépare déjà son mercato estival 2023. Les Blues souhaitent recruter du lourd pour mettre fin à l'hégémonie de Manchester City en Premier League et reconquérir le trône d'Angleterre.

Entre 2003 et 2022, Chelsea a été l'un des clubs les plus victorieux aussi bien sur la scène anglaise avec plusieurs Premier League que sur la scène européenne avec deux Ligue des Champions remportées. Mais maintenant que l'ère de Roman Abramovich est terminée, le club londonien souhaite retrouver un second souffle. Les Blues sont conscients qu'ils sont distancés par Liverpool et Manchester City que ce soit sur le plan sportif ou même au niveau de l'attractivité pour les joueurs. Avec le retour en force d'Arsenal, Chelsea n'a pas le choix et doit frapper fort lors du prochain marché des transferts estival. Selon les informations de Team Talk, Todd Boehly le nouveau propriétaire du club de Londres, va investir près de 300 millions d'euros durant le mercato 2023.

Nkunku, Leao... Chelsea va frapper fort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Quelques noms sont d'ores et déjà annoncés proches pour le nouveau projet des Blues. Christophe Nkunku serait la priorité du club. Le meilleur joueur de Bundesliga en 2021/2022 est irrésistible avec Leipzig et se fait draguer par Chelsea depuis de nombreux mois. Rafael Leao (AC Milan) et Declan Rice (West Ham) sont également pistés par les Londoniens. Actuellement cinquième de Premier League, Chelsea fera tout pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions afin d'entamer un nouveau cycle. Cela passera forcément par une très grosse activité sur le marché des transferts. Les clubs rivaux sont prévenus, Chelsea va recruter en masse en 2023 et compte bien remonter sur le trône d'Angleterre. Ce qui n'est pas arrivé depuis la saison 2016/2017 sous Antonio Conte. Le nouveau coach Graham Potter fait également parti du projet démentiel des Blues.