Esp : Ben Afa quitte le FC Chômage, merci Benzema !

Dans : Mercato.

Hatem Ben Arfa est enfin de retour. Plus de six mois après son départ du Stade Rennais, l’international tricolore français s’est officiellement engagé en faveur du Real Valladolid.

« Ronaldo m'a convaincu pour que je vienne ici » a indiqué Hatem Ben Arfa lors de sa conférence de presse de présentation, faisant référence à Ronaldo, le Brésilien qui est le propriétaire de Valladolid, avant de poursuivre. « Ça a été un choix facile à faire, j'ai senti que le club était très intéressé. Et comme je fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici c'était un bon endroit. C'est une équipe très solide et très solidaire, je peux apporter un peu de créativité offensive. Je suis resté en forme, je me suis entraîné pratiquement tous les jours » a indiqué Hatem Ben Arfa, qui a par ailleurs reçu les conseils d’un certain Karim Benzema…

Benzema conseiller de Ben Arfa au mercato ?

Ancien partenaire de Ben Arfa à Lyon, le buteur du Real Madrid a joué un petit rôle dans ce dossier, rapporte Don Balon. Effectivement, le média explique que Ronaldo, ancien des Merengue, a demandé un coup de pousse au Real Madrid pour convaincre Hatem Ben Arfa de rejoindre Valladolid. Florentino Pérez a ainsi demandé à Karim Benzema s’il lui était possible de vanter les mérites de la Liga et plus précisément de l’actuel 16e du championnat espagnol à Ben Arfa. Les deux hommes, fâchés pendant un temps, semblent désormais s’entendre à merveille puisque visiblement, cette conversation a porté ses fruits, l’ancien meneur de jeu de Nice ou encore du PSG ayant ensuite donné une réponse positive. Après six mois d’interruption, Hatem Ben Arfa va donc enfin reprendre sa carrière, avec la découverte d’un nouveau championnat qui pourrait lui correspondre au vu de ses caractéristiques très techniques.