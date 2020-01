Dans : Mercato.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature d’Hatem Ben Arfa au Real Valladolid vient d’être officialisée par l’actuel 16e du championnat espagnol.

C'est un contrat de six mois qu’Hatem Ben Arfa a signé à Madrid, où il vient renforcer les rangs d’une équipe en difficulté mais plus que jamais dans la course pour se maintenir. Sans club depuis son départ du Stade Rennais en juin dernier, « HBA » sera présenté à 12h30 dans la salle de presse du stade José Zorrilla.