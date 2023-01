Esp : Al-Nassr recalé, Benzema prolonge au Real !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Avant-centre du Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema est en passe de prolonger d’une saison supplémentaire en faveur du club espagnol.

Karim Benzema va rempiler. En fin de contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, le Ballon d’Or est en passe de prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. A en croire les informations de Foot Mercato, tout est enfin bouclé entre les différentes parties et l’officialisation de cette grande nouvelle sera annoncée prochainement par le champion d’Espagne en titre. Un nouvel objectif atteint pour Karim Benzema, dont l’objectif a toujours été de prolonger son bail au Real Madrid afin d’y terminer sa carrière. Ces derniers mois, un potentiel retour à l’Olympique Lyonnais avait été murmuré à l’oreille de Karim Benzema, lequel n’avait cependant jamais ouvert la porte à un come-back dans son club formateur. A en croire Foot Mercato, une autre destination a plus récemment été évoquée.

Accord trouvé pour une prolongation de Benzema au Real

Le média spécialisé croit savoir que le club saoudien d’Al-Nassr a pointé son nez dans le dossier Karim Benzema au cours des dernières heures avec la volonté de reconstituer l’incroyable duo composée de « KB9 » et de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. L’ancien attaquant de l’Equipe de France, qui a tout fraichement annoncé sa retraite internationale, a fait l’objet d’une offre salariale XXL de la part du club saoudien. Mais pour Karim Benzema, il n’a pas été question un seul instant d’accepter cette proposition. Désireux de continuer à écrire l’histoire au Real Madrid et d’y terminer sa carrière de footballeur professionnel, l’ancien buteur de l’OL a refusé les avances d’Al-Nassr. Une décision que Cristiano Ronaldo regrettera sans doute car de toute évidence, le buteur portugais aurait certainement adoré jouer de nouveau au côté de Karim Benzema. Ce ne sera pas le cas et dans les prochaines heures, le Real Madrid va annoncer la prolongation du contrat du Français de 35 ans.