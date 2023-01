Karim Benzema couvert d'or, Al-Nassr fait un rêve fou

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Al-Nassr annonçait la venue XXL de Cristiano Ronaldo dans son effectif. Et apparemment, le club saoudien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Cristiano Ronaldo fera le bonheur du club d'Al-Nassr dans les prochains mois, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Car les projecteurs seront braqués sur l'Arabie saoudite. Et le pays arabe compte bien profiter de la présence de CR7 pour continuer d'attirer les plus grandes stars mondiales au mercato. Si Al-Nassr sait qu'il ne pourra que difficilement convaincre des joueurs au top de leur forme et encore jeunes, il souhaite néanmoins tout donner pour s'offrir des noms clinquants. Outre Cristiano Ronaldo, Eden Hazard ou encore Téji Savanier ont vu leur nom être associé à Al-Nassr ces dernières heures. Mais l'objectif XXL de l'écurie saoudienne serait bien de recruter... Karim Benzema (35 ans) !

Al-Nassr veut reformer le duo CR7-Benzema

Selon les informations de Defensa Central, Al-Nassr va prochainement tenter sa chance concernant le Ballon d'Or français. L'objectif : lui proposer de réformer un duo de choc avec Cristiano Ronaldo tout en touchant un salaire mirobolant. Les représentants d'Al-Nassr sont conscients que l'avenir de KB9 avec le Real Madrid est encore flou, le joueur français étant en fin de contrat en juin 2023 sans avoir encore trouvé un accord pour prolonger son bail avec les champions d'Europe. Il sera néanmoins difficile de rafler la mise concernant Benzema, alors que ce dernier a toujours clamé son rêve de terminer sa carrière au Real Madrid. Mais Al-Nassr n'en est pas à une surprise près, tout comme le championnat saoudien. L'autre club de la ville de Riyad, Al-Hilal, compte lui tenter sa chance dans le dossier... Leo Messi, que l'on indique pourtant proche de prolonger avec le PSG jusqu'en 2024.