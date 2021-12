Le PSG et l'OL à l'assaut d'Anthony Martial ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Son agent a tué le suspense, Anthony Martial veut quitter Manchester United dès le mercato hivernal. Une situation qui interpelle l’OL et le PSG…

« Anthony veut quitter le club en janvier. Il a simplement besoin de jouer et je parlerai au club bientôt ». Les propos de l’agent d’Anthony Martial sur Sky Sports sont limpides et ne laissent aucune place au doute. L’international français veut quitter Manchester United au mercato hivernal, lassé par sa situation personnelle. En manque de temps de jeu, Anthony Martial veut retrouver un rythme plus conforme à ce qu’il a connu par le passé. Et selon les informations du site 90 Min, sa situation alerte plusieurs clubs français. C’est par exemple le cas de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. S’il n’est pas encore question d’offre ni même de prise de contact, il semblerait que les deux clubs de Ligue 1 soient intéressés par le buteur de Manchester United.

Lyon part de très loin pour Martial

L’intérêt de l’Olympique Lyonnais va au-delà de la rumeur car Loïc Tanzi, spécialiste du mercato pour RMC Sport, confiait il y a quelques jours que les Gones étaient bien sur le coup. « En France, peu de clubs peuvent envisager un tel recrutement. Le nom d’Anthony Martial était sorti dans les bureaux du PSG cet été si Kylian Mbappé avait rejoint le Real Madrid, mais la priorité du mercato hivernal parisien sera de dégraisser. Lyon s’était positionné également et reste intéressé, mais les difficultés sportives du moment représentent un frein important » a analysé le journaliste. Reste maintenant à voir si le PSG et l’OL trouveront les ressources financières pour l’un et les arguments pour l’autre afin de convaincre Anthony Martial de revenir en Ligue 1, six ans après son départ de Monaco pour la coquette somme de 60 millions d’euros. Actuellement en difficulté, Anthony Martial a inscrit 79 buts en 269 matchs disputés sous les couleurs de Manchester United.