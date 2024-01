Braquage à l’anglaise, l’OL et l’OM concernés

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'OL et l'OM sont en concurrence frontale sur un dossier chaud du mercato. Mais les offres présentées pour faire venir Saïd Benrahma ne sont pas convaincantes pour West Ham, qui a décidé de mettre les choses au clair.

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se retrouvent souvent sur des cibles similaires ces dernières semaines au mercato. Il faut dire que plusieurs dirigeants ou recruteurs de l’OM ont fait récemment leurs valises pour rejoindre l’OL, et donc voir des joueurs visés se retrouver sur le planning des deux Olympiques n’est pas si surprenant. C’est clairement le cas pour Saïd Benrahma, qui a fait l’objet de l’intérêt des deux clubs français. West Ham accepte le principe de lâcher son ailier algérien qui ne fait pas forcément partie des plans sur le long terme de David Moyes, mais à deux conditions. Trouver son remplaçant et recevoir une belle rentrée d’argent frais. Les Hammers avaient déboursé 23 millions d’euros pour le faire venir de Brentford en 2021 et espèrent bien rentrer dans leurs frais.

West Ham a déjà le remplaçant de Benrahma

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benrahma (@saidbenrahma11)

Ainsi, selon le média britannique Football Insider, la donne est limpide sur ce sujet. Le club anglais entend tout simplement récupérer 23 millions d’euros sur ce transfert, et pas un penny de moins. L’OL et l’OM ont chacun tenté des approches avec des offres inférieures, et notamment les fameux prêts avec option d’achat qui ne conviennent pas à West Ham. Faire venir Benrahma aura donc un sacré coût, mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Le média spécialisé affirme qu’il n’y a pour le moment que deux clubs sur l’Algérien : Lyon et donc Marseille. En Premier League, Fulham et Wolverhampton se sont renseignés à son sujet, mais sans aller plus loin en voyant le prix demandé. Autre information capitale, West Ham a déjà des idées bien précises pour recruter son remplaçant si jamais l’ancien d’Angers devait partir, preuve que ce n’est pas ça qui freine son transfert, mais bien la demande forte du club anglais. A laquelle, pour le moment, ni l’OL ni l’OM ne veulent accéder.