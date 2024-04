OL ‍: Daniel Riolo a une bonne nouvelle pour Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relégable au mois de décembre, l’OL est aujourd’hui aux portes des places européennes et peut rêver d’un exploit monumental en cette fin de saison selon Daniel Riolo, plutôt optimiste pour les Gones.

La saison de l’Olympique Lyonnais pourrait bien devenir historique si le club rhodanien parvient à se qualifier pour l’Europe. Dernier du championnat de France cet hiver, l’OL est aujourd’hui aux portes des places européennes. D’abord, il est important de rappeler que l’équipe de Pierre Sage peut directement se qualifier pour la phase de groupes de l’Europa League en cas de victoire face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Ensuite, grâce à un parcours remarquable qui en fait la meilleure équipe de Ligue 1 avec le PSG en 2024, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent aussi espérer une qualification européenne via le championnat. Les Gones sont aujourd’hui à la 8e place, à égalité avec l’OM et avec deux points de retard sur Lens, 6e. Autant dire qu’une qualification européenne est plus que jamais envisageable pour le club de la capitale des Gaules et ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire au vu de la belle dynamique de l’équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Si l’OL se qualifie en coupe d’Europe, ce serait vraiment une saison historique pour eux. Quand tu vois le match qu’ils font dimanche contre Monaco, tu vois qu’ils ont une vraie dynamique. Ils ont de la confiance, ils viennent de battre Brest et Monaco, ils ont juste pris la raclée face au PSG. Excusez-moi, mais ils peuvent s’autoriser sans problème tout espoir d’être européen dans cette fin de saison. Tous les matchs qui restent vont être passionnants. Il y a beaucoup de suspense et beaucoup d’indécision en Ligue 1 » a commenté l’éditorialiste de l’After Foot sur les ondes de RMC. Selon lui, l’Olympique Lyonnais est clairement en ballotage favorable pour décrocher un ticket européen à la fin de la saison, que ce soit via la Coupe de France ou le championnat. Lundi prochain, un nouveau gros test attend l’équipe de Pierre Sage sur la pelouse de Lille. Un match pour lequel Lyon ne sera pas favori mais après les victoires contre Brest et Monaco, nul doute que l’OL tentera une nouvelle fois de jouer les troubles fêtes.