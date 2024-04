Droits TV ‍: Beinsport scandalise cette ancienne star de Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les révélations de Daniel Riolo sur la possible exigence de Beinsport concernant la répartition des droits TV de la Ligue 1 font du bruit et provoquent des réactions.

Stéphane Guy ne l'a jamais caché, il ne porte guère le Qatar dans son coeur, le journaliste estimant que ce pays, tout comme l'Arabie Saoudite, n'était pas tellement fréquentable pour différentes raisons. Alors, lorsqu'il a appris par la voix de son collègue de RMC que Beinsport faisait le forcing pour permettre au Paris Saint-Germain d'obtenir une plus grosse part sur les futurs droits TV de la Ligue 1, l'ancien commentateur vedette de Canal+ est sorti de ses gonds. Stéphane Guy juge scandaleux l'idée même que la Ligue de Footall Professionnel soit contrainte de céder à cette exigence de la chaîne qatarie pour revendre au meilleur prix la Ligue 1. Et notre confrère de se lancer dans une violente charge contre la LFP et l'intervention du Qatar à travers Beinsport.

Le Qatar veut acheter le titre de champion de France à vie

Droits TV : Beinsport et le PSG menacent la Ligue 1 https://t.co/Szm0ktTb5h — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

Pour Stéphane Guy, la Ligue 1 s'humilie si cet accord se confirme dans les prochaines. « Si le PSG obtient des droits TV supplémentaires grâce à Beinsports, ça serait une rupture d’égalité assez incroyable. Si cela se termine comme cela, c’est scandaleux. Ça serait un fiasco total si la LFP n’avait que ce choix ou que dalle, cela voudrait aussi dire que ceux qui ont la charge du dossier n’ont pas très bien travaillé. Ou alors, on en arrive à ce que beaucoup, dont moi, pensent, à savoir qu’encore une fois le suspense en Ligue 1 n’est que relatif et qu’il n’y a aucun suspense pour le titre et cela impacte la qualité du Championnat Ce qui manque au PSG cette saison, c'est un vrai rival. Est-ce que ce PSG-là avec le Lens de la saison passée aurait été champion ? Je ne sais pas et voilà ce qui manque à notre championnat », a précisé un Stéphane Guy clairement agacé et qui ne masque pas sa colère à l'idée de voir le Qatar, Beinsport et le PSG accentuer leur pression sur le championnat de Ligue 1.