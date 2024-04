OM ‍: Paulo Fonseca élu par le vestiaire marseillais

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire de Pablo Longoria pour succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM à la fin de la saison, l’entraîneur lillois Paulo Fonseca fait déjà l’unanimité dans le vestiaire marseillais.

Les jeux sont ouverts pour savoir qui sera l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Une chose est quasiment certaine, ce ne sera pas Jean-Louis Gasset. Le coach de 70 ans a signé pour 90 jours dans la cité phocéenne et ne se projette pas au-delà, même en cas d’exploit en Europa League. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont également tournés vers le futur et étudient plusieurs profils, de Franck Haise à Habib Beye en passant par Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais, en fin de contrat avec Lille en juin prochain, est la priorité n°1 de l’OM. Son profil de bâtisseur sur le moyen terme, qui parvient à bien faire jouer ses équipes, plait énormément au board marseillais… mais pas uniquement.

Visé par l'OM, Paulo Fonseca ne dit pas non https://t.co/MgJ2jxOkyl — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2024

Dans le vestiaire, le nom de Paulo Fonseca en fait déjà frissonner quelques-uns. C’est par exemple le cas de Jordan Veretout, qui a évolué sous les ordres de l’entraîneur portugais de 51 ans à la Roma, et qui a évoqué sa possible venue à Marseille la saison prochaine dans les colonnes du quotidien La Provence. « J’ai toujours eu des entraîneurs qui m’ont fait progresser. C’est pour cela que je fais cette carrière aujourd’hui. Avec Pioli, à la Fiorentina, j’ai appris la rigueur italienne, avec beaucoup de vidéos, de tactiques, de schémas… C’est un coach qui m’a appris beaucoup et avec lequel j’ai énormément progressé. Je le remercie et je suis content de voir ce qu’il a fait avec l’AC Milan. Félicitations à lui et à son staff. Avec Fonseca, c’était top ! » livre l'international français, avant d'approfondir sur Paulo Fonseca.

Veretout aimerait retrouver Fonseca à l'OM

« On s’est régalé, il aime le jeu, que ses milieux de terrain touchent le ballon, que ça bouge… J’ai beaucoup appris avec lui. Je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. C’est bien pour notre championnat. Fonseca à l’OM ? Je suis joueur (rires). Je l’apprécie beaucoup, mais je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Je l’aime bien, on s’entend bien et je suis content qu’il réussisse en France » a analysé Jordan Veretout, qui ouvre en grand la porte de l’Olympique de Marseille à Paulo Fonseca pour la saison prochaine. Il y a quelques jours, RMC dévoilait que pour des raisons privées, l’actuel entraîneur du LOSC aimerait vivre dans le sud de la France. Mais tout va aussi dépendre de l’avenir sportif de l’OM et d’une éventuelle qualification en coupe d’Europe la saison prochaine.