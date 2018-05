Après Neymar, le plan B du Real va encore agacer Messi

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Malgré le refus catégorique du Paris Saint-Germain, le Real Madrid se croit capable d’arracher Neymar cet été.

De quoi inquiéter l’Argentin Lionel Messi qui n'aimerait pas voir son ancien coéquipier chez le rival. Et le chef d’orchestre du FC Barcelone n’appréciera pas non plus le plan B de Florentino Pérez. En cas d’échec pour l’international brésilien, le président madrilène ciblerait Paulo Dybala (24 ans), le compatriote de « La Pulga », annonce Don Balon. Il s’agirait là aussi d’un gros coup puisque l'attaquant de la Juventus Turin serait revanchard depuis l’été dernier, lorsque Messi se serait opposé à sa signature au Barça pour remplacer Neymar.

Rappelons aussi que Dybala est souvent écarté en sélection argentine à cause de son jeu trop similaire à celui du quintuple Ballon d’Or. Faire des deux compatriotes des ennemis, l’idée a de quoi séduire les Merengue. A noter que « La Joya » est également convoitée par le Bayern Munich et l’Atlético Madrid, qui le considèrent comme un possible successeur de Robert Lewandowski et Antoine Griezmann.