L’OL rattrapé par un énorme problème

Par Eric Bethsy

Lanterne rouge de Ligue 1 plus tôt dans la saison, l’Olympique Lyonnais a réussi une formidable remontée. Voilà le club rhodanien totalement impliqué dans la course aux places européennes, mais avec un handicap qui risque de coûter cher au soir de la 34e et dernière journée.

Après les trois matchs en retard de la 29e journée disputés mercredi, toutes les équipes de Ligue 1 comptent le même nombre de rencontres. Le classement devient plus lisible et met toujours en lumière les faibles écarts en haut de tableau. On ne parle évidemment pas du Paris Saint-Germain qui, grâce à ses 11 points d’avance sur son dauphin monégasque, sera de nouveau en mesure d’officialiser son titre ce week-end, à l’occasion de la venue du Havre. Il faut donc descendre un peu plus bas pour savourer une fin de saison riche en suspense.

L'OL n'a pas tout effacé

Dans la course aux places européennes, seuls six points séparent le Stade de Reims, 10e, du Racing Club de Lens, sixième. Au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, il n’est pas impossible que certaines places se jouent à la différence de buts, deuxième critère pris en compte après le nombre de points. Il s’agirait d’une mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien, avec un goal average à -10, est la seule équipe du top 9 avec une différence de buts négative !

C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi les Gones, en neuvième position, se classent actuellement derrière l’Olympique de Marseille (+8), qui possède la même différence de buts que le Stade Rennais, septième avec une unité de plus. Il est clair que l’Olympique Lyonnais, malgré sa belle remontée au classement, n’a pas effacé toutes les conséquences de son début de saison raté. Son goal average nettement inférieur à la concurrence va donc représenter un handicap dans le sprint final.