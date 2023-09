Coup double pour Rennes, qui frappe fort en défense

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais, qui se savait attaqué pour ses défenseurs centraux, a décidé de réagir avec la manière forte. Le club breton a annoncé que Arthur Theate et Warmer Omari avaient tous les deux prolongé leur contrat pour s’engager sur le long terme avec les « Rouge et Noir ». Le défenseur belge a désormais un contrat allant jusqu’en juin 2027, tandis que son compère pousse lui jusqu’en 2028. Une décision dont les joueurs et le club breton se sont félicités, surtout que cela repousse clairement les candidats à un transfert pour les mois à venir.