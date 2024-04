OM ‍: Complot contre Longoria, McCourt va couper une tête

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La situation est désormais très tendue entre Pablo Longoria, président de l'OM, et Stéphane Tessier, le directeur général. Avec l'aide des Ultras, ce dernier rêve de renverser Longoria.

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent autour du Vieux Port concernant la tension extrême qu'il y aurait dans les bureaux de l'Olympique de Marseille entre les deux hommes forts du club, Pablo Longoria, et Stéphane Tessier, nommé DG de l'OM l'an dernier. Et lorsque Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur du Club des 5, a lâché un scoop sur les réseaux sociaux, la situation est devenue plus tendue. « Réunion en tête-à-tête hier entre Rachid Zeroual et Stéphane Tessier au fond du Marriott Hôtel du Prado juste avant OM-NICE. Je ne sais pas ce qui se prépare mais ils m’ont l’air bien proches tous les 2 … », a révélé notre confrère, qui a mis au grand jour ce que certains chuchotaient depuis pas mal de temps. A savoir que l'actuel directeur général de l'OM savonnerait la planche du président en accord avec les Ultras, dont on sait qu'ils ne sont plus copains du tout avec Pablo Longoria. Et l'histoire n'en restera pas là.

Réunion en tête à tête hier entre R.Zeroual et S.Tessier au fond du Marriott Hôtel du Prado juste avant OM-NICE.



Je sais pas ce qui se prépare mais ils m’ont l’air bien proches tous les 2 … — Mohamed (@MohaBezzouaoui) April 25, 2024

Le quotidien sportif confirme qu'effectivement, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux dirigeants marseillais, et qu'il n'est pas du tout certain que ce soit Pablo Longoria qui sorte gagnant. De fait, depuis l'histoire du tifo Redouane Bougheraba pendant OM-PSG, un tifo validé par Stéphane Tessier, mais pas par Pablo Longoria qui n'était pas au courant, la tension était montée d'un cran, mais cette fois, on a franchi un point de non-retour entre l'ancien dirigeant de l'AS Saint-Etienne et celui qui avait remplacé Jacques-Henri Eyraud en 2021. Et à en croire L'Equipe, Pablo Longoria souhaite désormais que Frank McCourt choisisse son camp, ce qui sera le cas lorsque la saison 2023-2024 de l'Olympique de Marseille sera terminée. « Le clan du propriétaire Frank McCourt, représenté sur Marseille par Jeffrey Ingram courant avril, observe, avant une prise de décision à l’intersaison, qui semble inéluctable », écrivent nos confrères.

Tessier joue les Ultras contre Longoria

Du côté de Stéphane Tessier, on a visiblement décidé de s'appuyer sur Rachid Zeroual et ses troupes pour faire tomber Pablo Longoria de son trône. Le directeur général de l'Olympique de Marseille connaît la musique et il n'a pas oublié qu'il y a trois ans, c'est une révolte des supporters qui avait précipité la chute d'Eyraud au profit de Longoria. A voir si Frank McCourt, dont on sait qu'il apprécie énormément Longoria, cèdera encore à ce genre de comportement. Quoi qu'il en soit, l'été sera chaud du côté du Vélodrome et de l'OM, c'est déjà une certitude.