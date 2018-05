PSG : Messi supplie Neymar de snober le Real au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur de 19 buts en Ligue 1 cette saison, Neymar est au cœur des rumeurs à trois semaines de l’ouverture officielle du mercato.

Régulièrement évoqué dans le viseur du Real Madrid afin de succéder à Gareth Bale, l’international brésilien devrait néanmoins rester au Paris Saint-Germain. Une chose est sûre : son ami Lionel Messi vivrait très mal une signature du n°10 du PSG au Real Madrid. Un acte que l’Argentin de 30 ans vivrait presque comme une trahison, comme il l’a confié dans les colonnes de Marca.

« Une signature de Neymar au Real Madrid ? Ça serait terrible car Neymar représente énormément de choses ici à Barcelone, pour nous les joueurs et pour les supporters. Il a gagné des titres très importants, la Ligue des Champions et la Liga notamment. Honnêtement, ça serait un énorme coup dur pour tout le monde ici » a expliqué Lionel Messi dans la presse espagnole. Une déclaration forte de la part du génie argentin, qui ne devrait néanmoins pas vraiment influencer Neymar et ses représentants au moment de prendre les décisions qui s’imposeront au mercto…