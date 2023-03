Pavard, Maignan et la France font pleurer l'Irlande

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Euro 2024 - Qualifications

Aviva Stadium (Dublin)

France bat Irlande : 1 à 0

But : Pavard (50e) pour la France

Après son entrée en lice réussie face aux Pays-Bas, l'équipe de France se déplaçait à Dublin pour affronter une formation irlandaise remontée comme une pendule. Un but de Pavard a assuré la victoire aux Bleus (1-0).

Le début de match tricolore face aux Néerlandais avait été fracassant, avec deux buts en huit minutes, et Didier Deschamps espérait probablement que cela serait le cas ce lundi soir afin de calmer le chaud pub dublinois. Mais si les Bleus s'installaient rapidement dans le camp irlandais, ils ne se montraient pas réellement dangereux, à l'image d'un Kylian Mbappé transparent en première période et bien tenu par une formation irlandaise très resserrée. Et peu à peu, après ce départ très prudent, la formation de Stephen Kenny prenait ses marques et venait même créer le (léger) danger devant le but de Mike Maignan avant la pause. Après ces 45 minutes insipides, on attendait mieux des Bleus, même si le sélectionneur ne procédait à aucun changement au retour des vestiaires.

Pavard, encore une frappe de bâtard pour ouvrir le score

Il ne sait pas marquer autre chose que des beaux buts ! 🔥☄️😅 pic.twitter.com/lWr4NrYuof — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 27, 2023

Et cette fois il ne fallait pas attendre pour voir la France prendre l'avantage. Sur une perte de balle de Cullen, Pavard, à la limite de la surface, envoyait un missile qui touchait le dessous de la transversale et finissait au fond (0-1, 50e). Le joueur du Bayern, titularisé pour la première fois depuis France-Australie au Mondial, marquait là son 3e but en quarante-huit sélections avec l'équipe de France. Le vice-champion du monde était cette fois plus serein, mais il fallait encore que ça se concrétise au tableau d'affichage, et si la France se procurait quelques occasions, à l'image de ce tir de Rabiot bien repoussé (72e), l'Irlande ne renonçait pas. Maignan, plutôt tranquille jusque-là, se mettait en valeur sur une frappe en angle fermé de McClean (82e), cela commençait à pousser fort devant la but tricolore. Mais le successeur de Lloris allait finir d'écoeurer toute l'Irlande en réussissant une parade extraordinaire sur une reprise de la tête de Collins que tout le stade voyait déjà au fond (90e). La France repartait de Dublin avec trois points précieux et de nouvelles certitudes.

Classement du groupe B

1e. France 6 pts

2e. Grèce 3 pts (-1m)

3e. Pays-Bas 3 pts

4e. Irlande 0 pt (-1m)

5e. Gibraltar 0 pt