EdF ‍: Une liste incomplète pour l’Euro, Deschamps va oser

A la demande d’une petite majorité de sélectionneurs, l’UEFA envisage d’autoriser des listes à 26 joueurs (au lieu de 23) pour l’Euro 2024 en Allemagne. Mais cette perspective n’a pas l’air d’enchanter le coach de l’équipe de France Didier Deschamps.

Après les cinq changements accordés pendant les matchs, l’UEFA réfléchit à l’idée d’agrandir les listes des sélections. Des sélectionneurs sollicités par l’instance, et qui forment une courte majorité, se sont prononcés en faveur de groupes de 26 joueurs, au lieu des 23 jusqu’ici autorisés. Pour le moment, l’organisation dirigée par Aleksander Ceferin n’a pas encore donné sa décision définitive. Mais Didier Deschamps se montre déjà sceptique. Le sélectionneur de l’équipe de France se dit prêt à ignorer une éventuelle validation de l’UEFA.

« Si je prends 26 joueurs, c'est que j'estimerai que c'est utile pour l'équipe de France, a prévenu le coach des Bleus dans un entretien avec l’AFP. M'adapter, c'est mon maître-mot. Je vais donc m'adapter aux décisions prises et à d'autres paramètres. Les statistiques montrent qu'en moyenne, dans une grande compétition, quatre joueurs ne jouent pas du tout et deux ou trois jouent dix minutes, maximum. C'est une moyenne sur toutes les équipes nationales, pas seulement la France. »

Le témoignage de Scaloni

« J'en ai parlé avec le sélectionneur de l'Argentine (Lionel Scaloni) qui a gagné la Copa America à 26, a raconté Didier Deschamps. Il m'a dit : "Plus jamais, même si j'ai gagné, plus jamais à 26." Passer à 26 juste pour remplir des cases ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus faire le malin et prendre 23 joueurs pour ensuite me retrouver en difficulté parce que je n'en aurai pas pris assez. Prendre trois joueurs supplémentaires, cela a des incidences sur la logistique, le management, à moins qu'on nous permette huit changements. » Fidèle à ses principes, le sélectionneur tricolore ne prendra pas le risque de nuire à la vie du groupe.