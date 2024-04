EdF ‍: Fournier se couche devant le « ‍meilleur sélectionneur de l’histoire ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Le dernier rassemblement de l'Equipe de France avait été marqué par la bataille médiatique entre Didier Deschamps et Hubert Fournier. Le DTN voulait changer la manière d'aborder les tirs au but pour éviter les défaites des Bleus. 2 mois plus tard, il fait son mea culpa.

Didier Deschamps est-il défaillant concernant la séance de tirs au but ? Si le sélectionneur de l'Equipe de France a un solide palmarès, il n'a pas encore réussi à gagner ce genre de matchs sur le banc des Bleus. Les Français restent sur deux échecs en compétition officielle : en huitièmes de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse et en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine. Deux échecs qui ne sont pas anodins puisque les équipes de France en général les connaissent bien. L'Equipe de France féminine a été sortie de cette manière au Mondial 2023 tandis que les U17 Français ont perdu deux finales en quelques mois dans cet exercice. Hubert Fournier veut que cela change et a préconisé de mettre en place « un processus » en février dernier.

Fournier s'excuse auprès de Deschamps

Les propos de Fournier ont été accueillis froidement par Didier Deschamps, connu pour avoir qualifié les tirs au but de « loterie » au Qatar. Deschamps a jugé la sortie du DTN « déplacée » et même « irrespectueuse pour le travail effectué par les entraîneurs nationaux » lors du rassemblement de mars dernier. Une contre-attaque qui a incité Hubert Fournier a lâché du lest. Dans une interview à l'AFP ce mardi, le directeur technique national du football français s'est excusé auprès de Didier Deschamps.

🇫🇷 Le directeur technique national Hubert Fournier fait son "mea culpa", auprès de Didier Deschamps, après sa sortie sur l'exercice des tirs au but chez les équipes de Francehttps://t.co/99FsqiWrgY — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2024

« Je fais mon mea culpa. J'ai fait une erreur de communication. Je ne suis pas le plus grand communicant et on s'est mépris sur mes propos : je n'étais pas en train de dire à Didier Deschamps et à ses équipes, les A et les Espoirs, comment ils devaient faire pour aborder une séance de tirs au but. Ce n'est pas mon domaine d'ailleurs. On s'est expliqué. Fin de l'histoire. […] Didier, c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire du football français. Je n'avais pas, moi, vocation à lui dire comment il fallait aborder une séance de tirs au but, d'autant plus en finale d'une Coupe du monde où c'est plus particulier encore. Mais j'ai voulu informer de ce que l'on fait chez les jeunes parce que le format des compétitions évolue, qu'il y a de moins en moins de prolongation, qu'on se départage directement avec les tirs au but. On a perdu deux titres sur des séances de tirs au but. C'était le moment de se poser des questions, comment mieux aborder cet exercice », a t-il confié. Une manière de faire front derrière Didier Deschamps alors que l'Euro 2024 approche à grands pas.