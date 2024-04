France ‍: Zidane nommé en 2024, Deschamps menacé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sans poste depuis près de trois ans, Zinedine Zidane pourrait reprendre du service dans les mois à venir. Son nom a été évoqué au Bayern Munich, mais l’Equipe de France reste une option en cas d'échec à l'Euro 2024.

Quel avenir pour Zinedine Zidane ? La question se pose, alors que l’ancien entraîneur du Real Madrid est sans club depuis son départ de la Casa Blanca il y a près de trois ans. Dans le viseur du Paris Saint-Germain il y a un an et demi, le champion du monde 1998 avait rejeté la proposition du Qatar, qui s’était ensuite rabattu sur Christophe Galtier pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Ces dernières semaines, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Thomas Tuchel, dont le départ a d’ores et déjà été acté. La piste bavaroise est la plus chaude depuis longtemps pour « Zizou », qui n’était pas chaud initialement pour rejoindre le championnat allemand, mais qui pourrait tout de même relever le challenge afin de prendre du service.

Zidane arrive au Bayern, l’info agace en Allemagne https://t.co/FpM5l5ULlH — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2024

Un revirement de situation est encore possible, car Zinedine Zidane ne cache pas en privé qu’il rêve toujours de l’Equipe de France. C’est ainsi que selon L’Equipe, une contre-performance majeure des Bleus lors de l’Euro 2024 pourrait entraîner un soudain départ de Didier Deschamps. Un tel scénario ferait forcément les affaires de l’ancien coach du Real Madrid, d’autant plus qu’à la FFF, quelques élus de poids tablent toujours sur Zinedine Zidane pour un avenir proche selon le quotidien national.

De quoi laisser une porte ouverte à l’ancien numéro 5 du club merengue, ce qui ne fait pas du tout les affaires du Bayern Munich, qui souhaite sécuriser son prochain entraîneur au plus vite. La Juventus Turin garde également un œil avisé sur la situation de « ZZ » en cas de départ de Massimiliano Allegri à la fin de la saison. Très courtisé, mais très difficile à convaincre, Zinedine Zidane a de grandes chances de rebondir courant 2024. La question est maintenant de savoir où.