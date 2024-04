EdF ‍: Déprimé, Coman laisse sa place à l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Victime d’une sérieuse blessure à un adducteur, Kingsley Coman n’est pas certain de rejouer cette saison. L’ailier du Bayern Munich se montre pessimiste en privé. A tel point que l’international tricolore a quasiment abandonné tout espoir de disputer l’Euro 2024.

Kingsley Coman s’est lancé dans une véritable course contre la montre. Alors qu’il s’était remis d’une déchirure à un genou, l’ailier du Bayern Munich est cette fois stoppé par une blessure à un adducteur subie contre Cologne (2-0) le 13 avril dernier. Le Français devra encore passer de longues semaines à l’infirmerie. Pas sûr que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain puisse rejouer cette saison. Sa participation à l’Euro avec l’équipe de France semble même menacée, voire à exclure. En effet, le journal L’Equipe indique que Kingsley Coman, en privé, « ne se donne qu’une chance infime » de disputer la compétition en Allemagne cet été.

Coman n'y croit plus

Didier Deschamps devra donc composer avec le probable forfait d’un ailier régulièrement convoqué. Et qui pouvait prétendre au statut de titulaire. Reste à savoir qui serait convoqué pour le remplacer. Déjà absent lors du rassemblement en mars, le Bavarois avait été suppléé par Moussa Diaby, au détriment d’un Bradley Barcola en grande forme avec le Paris Saint-Germain. « Il fait partie des joueurs que l'on suit bien évidemment, avec des enchaînements de matchs ces derniers temps où il a fait voir de belles choses », commentait le sélectionneur des Bleus.

🇫🇷✨ Bradley Barcola vs. Lyon.



21 años. 😳 pic.twitter.com/z76DhaOtqV — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) April 22, 2024

« Il a besoin de confirmer et de s'affirmer aussi plus dans le contenu mais c'est un joueur à fort potentiel. Par rapport à Moussa Diaby qui est déjà venu avec nous, même s'il est dans une situation où il a un temps de jeu qui s'est un petit peu réduit, il doit avoir une dizaine de sélections, il a fait voir de belles choses donc ça me semblait plus logique de rappeler Moussa. Cela n'empêche pas en fonction de ce qui se passera jusqu'au mois de mai de faire les mêmes choix ou des choix différents », expliquait Didier Deschamps, qui pourrait être autorisé à appeler jusqu’à 26 joueurs. Un paramètre important pour Moussa Diaby et Bradley Barcola.