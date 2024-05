Jordan Veretout avec l'OM, c'est niveau équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas réussi à prendre de l'avance sur l'Atalanta ce jeudi soir, mais peut s'appuyer sur quelques cadres qui portent l'équipe marseillaise selon Daniel Riolo. Un international française le bluffe totalement.

Très loin du compte en championnat, l’OM existe toujours en Coupe d’Europe grâce à ses bonnes performances en Europa League. La finale est toujours un objectif réalisable après le match nul 1-1 contre Bergame, qui vient tout de même de sortir Liverpool au tour précédent. Si Marseille est toujours en vie dans cette compétition, il faut remercier trois joueurs qui portent cette équipe. Un par ligne, selon Daniel Riolo, pour qui le club provençal peut se reposer sur Leonardo Balerdi, impérial en défense et en très grande forme physique, un Jordan Veretout au four et au moulin, et Pierre-Emerick Aubameyang, qui a certes manqué une grosse occasion, mais est le principal danger offensif de l’équipe. Ce sont les trois joueurs sur lesquels Jean-Louis Gasset doit s’appuyer pour aller chercher une finale européenne la semaine prochaine.

L'OM, une équipe à trois joueurs pour Daniel Riolo

« Veretout, il fait pas le taff, il fait le taff pour trois. Je trouve que c'est réducteur de dire 'il fait le taff'. Honnêtement, si demain tu me dis la liste des mecs qui doivent pas manquer au retour, c'est Aubameyang, Balerdi et Veretout. C'est le gars essentiel qui donne des bons ballons, s'il y avait des autres milieux qui couraient plus autour de lui, il serait même plus frais pour être dans la zone plus haute », a livré sur RMC un Daniel Riolo qui a été plutôt approuvé dans ses propos tant Jordan Veretout fait l’unanimité en raison de son niveau de jeu sur ces derniers mois. Une forme à conserver donc, sachant que l’OM ne joue pas ce week-end, et va pouvoir faire le plein d’énergie en vue du match retour à Bergame de jeudi prochain.

En attendant, Jordan Veretout marque aussi de très gros points en vue de l'Euro avec les Bleus, qu'il est bien placé pour disputer, et peut-être en être l'une des bonnes pioches de Didier Deschamps au cours de cette compétition.