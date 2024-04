Hervé Renard veut de l'or avant de quitter la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En fin de contrat après les Jeux Olympiques, Hervé Renard quittera les Bleus en août prochain. Mais avant cela, l’entraîneur de 55 ans a l’intention de remporter la médaille d’or avec l’Equipe de France féminine.

Hervé Renard a été très clair, il quittera l’Equipe de France féminine après les Jeux Olympiques. Sous contrat avec la FFF jusqu’à la fin du mois d’août, l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite a confirmé il y a quelques semaines en conférence de presse qu’il mourrait d’envie de reprendre en mains une sélection masculine et qu’il ne changerait pas d’avis, malgré l’intense forcing de Jean-Michel Aulas et de Philippe Diallo pour le convaincre de rester auprès des Bleues. Mais avant de partir, Hervé Renard a de grandes ambitions et rêve de frapper un énorme coup sur la scène mondiale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Et pour cause, en marge de la présentation de la création de la nouvelle Ligue féminine, le sélectionneur de l’Equipe de France a dévoilé que son objectif pour les Jeux Olympiques était de décrocher la médaille d’or, ce qui représenterait un authentique exploit pour les coéquipières de Wendie Renard et d’Eugénie Le Sommer. « On rêve tous d'avoir une médaille autour du cou » a confié Hervé Renard dans des propos rapportés par RMC, avant de poursuivre. « Et bien sûr, qui ne rêve pas d'un sacre olympique sur notre territoire avec un soutien qui sera énorme si on va très loin dans la compétition ? Donc on a tout en entre nos mains. On a réussi à battre l'Allemagne. On a bien sûr perdu cette Ligue des nations contre l'Espagne qui est au-dessus du football mondial aujourd'hui, mais on a battu la Suède » a rappelé Hervé Renard.

Hervé Renard vise l'or aux Jeux Olympiques

Avant de disputer les Jeux Olympiques, la France aura de grandes affiches dans le cadre des qualifications à l’Euro. Des matchs de haut niveau qui doivent préparer les Bleues aux Jeux Olympiques. « On a deux confrontations très, très importantes contre l'Angleterre, des matchs de très haut niveau qui regroupent le gratin du football mondial. Et à la maison, il faut beaucoup d'ambition et aller chercher ce qu'on peut avoir de mieux. Donc gardons cet enthousiasme et on peut rêver à de très belles choses » a conclu l'ancien coach de Sochaux, pour qui l’objectif est plus que jamais la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Tout le pays sera derrière les Bleus lors de ces JO en France, tout dépend maintenant des joueuses tricolores.