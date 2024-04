Mbappé de retour à Paris, son père s'en mêle

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques à Paris cet été, mais rien n’est encore décidé de manière certaine pour le moment. Son père confie la réalité.

L’été prochain, Thierry Henry aura la charge de l’Equipe de France aux Jeux Olympiques. La mission de l’ancien attaquant d’Arsenal sera coriace pour établir une liste de joueurs de moins de 23 ans, plus trois jokers. Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient les premiers choix du sélectionneur des Bleuets, mais ses plans sont doucement en train de tomber à l’eau. Giroud n’a quasiment aucune chance de disputer les Jeux Olympiques en raison de son transfert à Los Angeles tandis que l’Atlético de Madrid n’a pas encore donné de réponse en ce qui concerne Antoine Griezmann. Quant à Kylian Mbappé, tout va dépendre de l’avis de son futur club, qui n’est pas encore officiellement connu.

Mais il y a de grandes chances qu’il s’agisse du Real Madrid… qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne libèrerait pas Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Dès lors, on imagine assez mal que Kylian Mbappé dispute les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la France. Au micro de Mouv, son père Wilfried Mbappé a évoqué la potentielle participation de son fils à cet évènement planétaire. L’ancien éducateur de l’AS Bondy n’a pas trahi de grand secret, en indiquant que rien n’était encore acté. Mais le père de Kylian Mbappé en fait la promesse, qu’il soit sélectionné ou pas, son fils sera le premier supporter de la France aux Jeux.

Wilfried Mbappé ne sait pas encore si Kylian disputera les JO

« Qu'il y ait Kylian Mbappé ou pas, c'est secondaire. Ce qu'il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, et pas les JO parce qu'il y aura Wembanyama ou Kylian Mbappé, parce que le monde entier va nous regarder. Le plus important, c’est que les JO, en France, se passent très bien et que ce soit une grande fête, que tout le monde va regarder » a lancé le père de Kylian Mbappé, avant de conclure. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, car on n'est pas les seuls décideurs, mais quoi qu'il se passe, il prendra du plaisir, parce que les JO seront ici » a fait savoir Wilfried Mbappé. La question est maintenant de savoir si le futur attaquant du Real Madrid aura le feu vert de son club pour intégrer l’équipe olympique dirigée par Thierry Henry. Si tel est le cas, cela voudrait dire que Kylian Mbappé va enchainer l’Euro 2024 puis les JO, deux compétitions qui vont logiquement retarder son intégration au Real Madrid et augmenter ses chances de blessure. D’où la prudence du club merengue, qui n’est pas emballé pour l’instant à l’idée de libérer son probable futur joueur.