La FFF n'est pas un EHPAD, Aulas prévient Diallo

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas a bien rebondi en devenant vice-président de la FFF. L'ancien président lyonnais peut-il être une menace pour le président Philippe Diallo ? Ce n'est pas son intention première mais...

Il y a bien une vie après l'Olympique Lyonnais même pour Jean-Michel Aulas. Président du club rhodanien pendant 36 ans, il a été écarté il y a près d'un an par John Textor. Une décision brutale mal vécue par Aulas au départ. Finalement, il s'est réconcilié avec l'Américain et a surtout débuté de nouveaux projets en parallèle. Fin 2023, il est devenu vice-président de la FFF pour épauler Philippe Diallo dans sa tâche. Il s'attèle à créer la première ligue professionnelle de football féminin tout en finalisant le rachat de la LDLC Arena pour 170 millions d'euros.

A la FFF, Aulas ne se veut pas passif

En ce moment, Jean-Michel Aulas est aussi hyperactif qu'à sa belle époque lyonnaise. Son influence sur le football français est revenu à un haut niveau et certains se demandent déjà s'il ne prépare pas une prise de pouvoir à la FFF dans le futur. Aulas président à la place de Philippe Diallo ? C'est la question qui lui a été posée en interview par le journal L'Equipe. L'ancien président de l'OL balaye d'abord cette idée avant d'ouvrir la porte à tous les scénarios possibles avec sa rhétorique habituelle.

« Non. Je peux aider, et je me trouve bien au Comex aujourd'hui. Je suis plutôt dans l'idée d'assurer la réussite des objectifs qu'on s'est fixés dans le football féminin. Mais si on me le demande, bien sûr, je soutiendrai la liste à laquelle je croirai le plus », a t-il lâché. Un petit coup de pression envers Philippe Diallo ? Une chose est sûre, Jean-Michel Aulas n'est pas venu pour siéger sans but au sein du comité exécutif de la FFF.