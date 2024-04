EdF ‍: Barcola le roi du « ‍bazar ‍», Deschamps craque

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très inspiré et décisif ces dernières semaines, Bradley Barcola est l’homme en forme du PSG. Sa présence à l’Euro avec l’Equipe de France est souhaitée par de plus en plus d’observateurs et de supporters.

Bradley Barcola sera-t-il la surprise de Didier Deschamps pour l’Euro 2024 ? La hype est de plus en plus forte autour de l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui vient de réaliser une semaine exceptionnelle avec deux matchs de grande qualité contre le FC Barcelone puis l’Olympique Lyonnais. Décisif à chaque fois mais surtout très déstabilisant pour les défenses adverses, l’attaquant de 21 ans formé dans le Rhône coche beaucoup de cases pour rejoindre les Bleus. Décisif, imprévisible, travailleur sur le plan défensif et à l’écoute, Bradley Barcola ne peut plus laisser Didier Deschamps indifférent.

Sur l’antenne de RMC, le journaliste Simon Dutin a plaidé la cause du n°29 du PSG, saluant notamment le talent de Bradley Barcola pour mettre « le bazar » dans les défenses adverses, un argument qui va forcément parler à Didier Deschamps. On le sait, le sélectionneur tricolore recherche des joueurs disciplinés défensivement, mais qui sont par ailleurs capables de créer de grosses différences individuelles, comme c’est le cas de Kylian Mbappé ou encore d’Ousmane Dembélé. « Ce n’est même pas que je veux que Barcola soit appelé pour l’Euro, c’est que je sens qu’il y sera. Au vu de ses dernières performances, cela ne fait pas trop de doute. Il n’a pas des statistiques de dingo, je crois qu’il a mis 2 buts et 6 passes décisives, ce n’est pas dingue. Mais quand on regarde la dernière liste, Mbappé, Griezmann, Giroud, Thuram et Dembélé c’est garantie, ils ont déjà leur chambre réservée à l’hôtel pour l’Euro » a fait savoir le journaliste, avant de poursuivre.

Simon Dutin milite pour Bradley Barcola en Bleus

« Il reste Kolo Muani et Diaby. Moi, je mettrais volontiers Bradley Barcola à la place de l’un de ces deux joueurs. Didier Deschamps valorise le vécu dans le groupe France. Mais c’est comme le marché du travail, si on ne te donne jamais d’expérience, tu ne peux pas en avoir. Certes, ses stats ne sont pas dingues, mais ce jeune homme a peu d’équivalent dans le bazar qu’il peut mettre dans la défense adverse. Il peut jouer partout, il est capable d’être clinique devant le but, il défend, ce qui est important pour un joueur de côté. Je le trouve intelligent dans la transition, il est capable de la donner rapidement lorsque le jeu commande de faire ça » a argumenté le journaliste de l’After Foot, qui croise les doigts pour que Bradley Barcola soit sélectionné par Didier Deschamps lors du prochain Euro avec l’Equipe de France. Ce n’est pas le seul puisque désormais, le natif de Lyon fait l’unanimité chez les suiveurs des Bleus.