L'équipe de France avec Nike jusqu'en 2034, la FFF confirme

Par Claude Dautel

Alors que l'on prêtait l'intention à la Fédération Française de Football de changer d'équipementier et de rejoindre Adidas, le contra avec Nike a finalement été prolongé.

Ce mardi soir, la FFF a officialisé sa décision de rester sous contrat avec Nike, tournant finalement le dos à l'offre d'Adidas qui comptait redevenir l'équipementier des Bleus après avoir perdu son contrat historique avec l'Allemagne. Mais finalement, la marque américaine aurait fait une offre colossale pour conserver l'équipe de France jusqu'en 2034. L'Equipe affirme que la Fédération Française de Football pourrait toucher jusqu'à 100 millions d'euros, soit près du double ce qu'elle touche actuellement.

La FFF touche le jackpot avec Nike

« Je suis particulièrement fier et heureux de la confiance renouvelée de Nike envers la FFF. Le renouvellement de notre partenariat et l’accord trouvé positionnent la FFF parmi les toutes premières organisations sportives au monde. Lors de mon élection j’avais pris l’engagement d’assurer la pérennité de la FFF, dans toutes ses dimensions : sociétales, diversité, développement de la pratique du haut niveau, du football féminin et du football amateur. Ce partenariat avec Nike, avec qui nous partageons une vision et des objectifs communs, permet de se donner les moyens d’y contribuer activement, au moins pour la prochaine décennie ! », s’est réjoui Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.