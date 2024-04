Deschamps le géant à la frappe de mule, Lizarazu a halluciné

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une grande carrière en club comme en sélection, Didier Deschamps n’était pas vraiment connu pour ses qualités athlétiques. Et pourtant, pendant ses années de formation, l’ancien milieu de terrain impressionnait ses coéquipiers et adversaires par sa puissance physique.

Passé sur les ondes de la radio France Inter, Bixente Lizarazu a raconté des souvenirs de jeunesse. L’ancien latéral gauche est notamment revenu sur ses années de formation durant lesquelles son potentiel ne faisait pas l’unanimité. Rien à voir avec ses qualités footballistiques. Les éducateurs s’inquiétaient plutôt pour un retard dans sa croissance.

Lizarazu a failli tout arrêter

« Quand je suis entré en centre de formation à l'âge de 15 ans, le coach a convoqué mes parents pour leur dire : "Votre fils ne pourra pas être footballeur professionnel, il est trop petit, il n'a pas les capacités athlétiques pour ça", s’est souvenu le champion du monde 1998. J'étais un peu en retard par rapport aux autres sur le plan physiologique, il m'a fallu deux ans de plus par rapport aux autres. » A cette époque, le petit Bixente Lizarazu côtoyait déjà un certain Didier Deschamps.

𝐉-𝟓𝟎 avant le début de l'Euro ! ⚽️✨



👉 16 mai : Liste de Didier Deschamps



👉 5 et 9 juin : Matchs amicaux face au Luxembourg 🇱🇺 et au Canada 🇨🇦



👉 14 juin : Début de l'Euro ! 🇩🇪



👉 17 juin : Entrée en lice des Bleus face à l'Autriche 🇦🇹



👉 21 juin : Deuxième match face… pic.twitter.com/2OtZu8obm5 — Footballogue (@Footballogue) April 25, 2024

Pendant sa carrière de joueur, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France n’était pas non plus un monstre physique. Mais sa puissance a longtemps impressionné pendant son adolescence ! « On jouait l'un contre l'autre, a confié le consultant de TF1. Didier avait un an de plus que moi, il faisait deux têtes de plus que tous les autres. Moi, j'étais le plus petit et lui, c'était le plus grand. Il était déjà barbu, il était comme il est aujourd'hui en fait. C'était un peu le phénomène de foire parce qu'il mettait des frappes de balle de 30 mètres, des transversales de 40 mètres… On pensait même qu'il n'avait pas l'âge qu'il disait. » Comme quoi, tout peut changer après les années de formation.