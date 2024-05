EdF ‍: La France sans Hernandez, le choix fort de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France fera sans Lucas Hernandez, champion du monde en 2018 et de nouveau gravement blessé cette semaine avec le PSG. Didier Deschamps aurait déjà tranché pour axer son remplacement en vue de l'Euro.

Les images ne laissaient guère de place au doute, et le pire a rapidement été craint pour Lucas Hernandez, qui a mis sa jambe maladroitement en opposition sur le but du Borussia Dortmund, et a vu son genou se plier de manière dangereuse. Malgré sa tentative pour reprendre le match, le défenseur du PSG a bien du se rendre à l’évidence et s’est allongé sur la pelouse du Signal Iduna Park avec un sérieux problème au genou. Ce jeudi, le PSG a confirmé la crainte et a annoncé « une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ». Cela veut dire opération, rééducation et absence de plusieurs mois. Sa saison au PSG est finie et c’est désormais à nouveau un long chemin, comme en 2022 et 2023, qui attend l’ancien du Bayern Munich. Une fois de plus, l’équipe de France sera privée de son défenseur polyvalent, ce qui va obliger Didier Deschamps à chambouler ses plans.

Digne et F. Mendy pour le remplacer ?

Touché au ligament croisé antérieur du genou gauche lors de son match de Ligue des Champions avec le PSG, @LucasHernandez sera éloigné des terrains pour plusieurs mois... #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hp4BTX4PWZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 2, 2024

En effet, Lucas Hernandez était clairement un plan A pour le sélectionneur français, qui aime l’aligner à gauche, mais était de plus en plus souvent tenté de le mettre dans l’axe devant les difficultés à trouver une charnière centrale fiable et expérimentée. Ce ne sera donc pas possible à l’Euro en Allemagne, et si « DD » est habitué à jongler avec les absences, cela lui complique tout de même sérieusement la vie dans un secteur qui n’est pas aussi impérial que cela.

Selon L’Equipe, la première tendance pour Didier Deschamps est bien de faire venir un autre latéral gauche, car il estime être assez pourvu dans l’axe de la défense. Avec Upamecano, Saliba, Pavard, Konaté et même Koundé, il y a en effet de quoi faire. Et ce forfait de Lucas Hernandez pourrait donc profiter à l’un des deux joueurs suivants : Lucas Digne, qui réalise une belle saison avec Aston Villa, et Ferland Mendy, qui est tout de même au niveau en Ligue des Champions cette saison. Cela pourrait en tout cas déboucher sur un retour surprenant, puisque les deux joueurs n’ont pas connu les Bleus depuis 2022 !