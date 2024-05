EdF ‍: Nkunku redonne le sourire à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a sans doute fait la grimace mercredi soir devant sa télé en voyant Lucas Hernandez sortir sur blessure avec le PSG. Mais le sélectionneur de l’Equipe de France a par ailleurs reçu une bonne nouvelle en ce qui concerne un joueur absent de longue date, Christopher Nkunku.

Longtemps blessé au genou puis à l’ischio, Christopher Nkunku, qui n’a plus joué depuis le mois de février, ne compte que sept matchs de Premier League cette saison. Pour sa première année en Premier League, l’international français vit une saison blanche… mais celle-ci pourrait bien se terminer. Et pour cause, Didier Deschamps n’a pas encore fait une croix sur l’ancien meilleur buteur de Bundesliga dans l’optique de l’Euro à venir, dans la mesure où Christopher Nkunku est enfin de retour sur les terrains.

En conférence de presse avant le choc entre Chelsea et Tottenham ce jeudi soir en championnat, l’entraîneur londonien Mauricio Pochettino a donné de très bonnes nouvelles de l’attaquant formé au PSG. « Il s’est entraîné normalement mercredi. Il y est presque. Peut-être que pour le match de dimanche contre West Ham, il sera prêt » a lancé Mauricio Pochettino, qui ne prendra pas le moindre risque avec Christopher Nkunku contre Tottenham ce jeudi, mais qui pourrait compter sur l’international français face aux Hammers dans trois jours. Une excellente nouvelle que Didier Deschamps ne ratera pas à moins de deux semaines de l’annonce de sa liste de joueurs retenus pour l’Euro. Pour rappel, le sélectionneur des Bleus dévoilera le 16 mai prochain sur le plateau du 20h de TF1 sa sélection, qui comprendra entre 23 et 26 joueurs.