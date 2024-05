EdF ‍: Deschamps scelle définitivement l'avenir de Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Olivier Giroud devrait quitter l'Europe pour rejoindre la MLS et le Los Angeles FC. Un départ confirmé par Didier Deschamps en personne. Le sélectionneur ne paraît pas perturbé par ce choix qui éloigne Giroud des Bleus.

Malgré les critiques et l'arrivée d'une jeune garde pour le concurrencer, Olivier Giroud reste incontournable en Equipe de France. A 37 ans, l'attaquant du Milan AC se prépare à disputer son 4e Euro en Allemagne. Avec une liste à 23 ou à 26 joueurs, la présence de Giroud est quasi assurée. Le Français continue d'être en vue dans le football européen avec 15 buts inscrits à Milan cette saison. Cependant, cet été, Giroud va faire une croix sur la Serie A et les grands championnats européens. En effet, il est attendu au Los Angeles FC en MLS selon les rumeurs. Une toute nouvelle expérience sur le plan humain mais aussi sportif.

La place de Giroud à l'Euro n'est pas menacée

Outre un bon salaire et un nouveau cadre de vie, Olivier Giroud va retrouver son ami Hugo Lloris en Californie. Depuis les premières rumeurs de ce transfert, Didier Deschamps était resté silencieux. Le sélectionneur de l'Equipe de France a enfin pris la parole auprès de l'AFP. L'homme fort des Bleus a confirmé publiquement ce futur transfert aux Etats-Unis. Pragmatique comme à son habitude, il comprend le projet d'Olivier Giroud.

Deschamps sur le départ de Giroud à Los Angeles : « Olivier a fait un choix sportif et un choix de vie » https://t.co/ZUXtm5yWP4 pic.twitter.com/v8cDmJvuy4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 1, 2024

« Olivier a fait un choix sportif et un choix de vie. En dépit de son âge, de son vécu, il a toujours cette flamme en lui. C'est peut-être aussi une opportunité, au-delà de retrouver Hugo (Lloris) et sa famille. Il a envie de poursuivre sa carrière, mais avec des exigences un peu moins élevées qu'en Europe. Mais ça ne change pas mes choix dans l'immédiat puisqu'il est à l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison », a livré en interview Deschamps. En privilégiant Randal Kolo Muani et Marcus Thuram en bleu ces derniers mois, le sélectionneur français a déjà tout mis en œuvre pour anticiper ce transfert de Giroud aux Etats-Unis.