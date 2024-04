EdF ‍: L'Algérie fait le forcing pour Rayan Cherki

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

International espoir français à 22 reprises, Rayan Cherki est un joueur sur lequel Thierry Henry s’appuie beaucoup depuis sa nomination. A moins d’une surprise, le meneur de jeu de l’OL disputera les Jeux Olympiques avec la France. En parallèle, l’Algérie continue de le courtiser avec insistance.

Joueur important de l’Equipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry, Rayan Cherki n’a pas encore fêté sa première sélection avec l'équipe de Didier Deschamps. Le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est encore loin des Bleus, et va devoir gagner en régularité avec son club s’il veut prétendre à évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Mike Maignan dans les mois ou les années à venir. A seulement 20 ans, Rayan Cherki a encore le temps mais du côté de la sélection algérienne, on s’active pour tenter de convaincre le natif de Lyon de rejoindre les Fennecs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Ce vendredi, le site Fennec Football en remet une couche sur l’intérêt de la fédération algérienne pour Rayan Cherki. « Cherki pourrait envisager de représenter l’Algérie sur la scène internationale. Son lien avec l’Algérie, tant sur le plan familial que culturel, a toujours été une source de curiosité pour les fans des deux nations » écrit le média, qui s’enflamme alors que Rayan Cherki a signé un maillot de l’Algérie a un fan lors d’une séance de dédicace organisée par l’Olympique Lyonnais cette semaine.

L'Algérie courtise toujours Rayan Cherki

Du côté algérien, il convient toutefois de rester prudent car le média affirme également que pour l’instant, Rayan Cherki accorde toujours sa préférence à l’Equipe de France. « L’avenir international de Cherki reste encore incertain, et seul le temps dira quel maillot il endossera sur les terrains internationaux » conclut le média, qui termine avec une note d’espoir pour les supporters algériens en affirmant que Rayan Cherki a du « respect et de l’appréciation » pour le maillot de l’Algérie. Au point de dire oui à la fédération algérienne et embrasser une carrière internationale avec les Fennecs ? C’est encore trop tôt pour le dire, le milieu offensif de l’OL n’ayant pas l’intention de se fermer trop vite les portes de l’Equipe de France.