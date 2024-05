Panique avant l’Euro, la défense de la France est terrifiante

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’inquiétude domine chez les supporters de l’Equipe de France à quinze jours de l’annonce de la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps, après la blessure de Lucas Hernandez.

Victime d’une rupture des ligaments croisés face au Borussia Dortmund mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions, Lucas Hernandez est forfait pour l’Euro 2024 avec la France. Un coup dur pour Didier Deschamps, qui a toujours fait du défenseur du PSG un titulaire, que ce soit dans le couloir gauche ou dans l’axe. Cette tuile s’ajoute à l’inquiétude suscitée par l’état de forme de Mike Maignan, mais aussi aux méformes de joueurs tels que Dayot Upamecano, remplaçant aux yeux de Thomas Tuchel au Bayern Munich ou encore d’Ibrahima Konaté, qui alterne le bon et le moins bon à Liverpool au gré de ses blessures et de ses pépins physiques. Il y a sérieusement de quoi flipper pour la France selon Elton Mokolo, journaliste pour Winamax et qui ne masque pas son inquiétude à quelques jours de l’annonce de la liste.

Le PSG confirme, Hernandez s’est refait les croisés https://t.co/lIZmqRWuly — Foot01.com (@Foot01_com) May 2, 2024

« Hernandez forfait pour l’Euro, Maignan qui ne va pas arriver dans la meilleure des formes après sa blessure, Upamecano qui a disparu de la circulation au Bayern, Konaté à peine mieux à Liverpool. La gueule de l’animation défensive de l’Equipe de France (…) n’est pas belle à voir » a publié le chroniqueur sur son compte X avant de poursuivre. « Saliba, espérons pour lui, c’est l’heure de prendre le pouvoir. Théo Hernandez, c’est vrai qu’il est là, atténue l’absence de son frère, un point positif » a ajouté Elton Mokolo, qui estime par ailleurs que la France peut encore réaliser un Euro abouti mais toutes ces interrogations ne sont jamais bonnes à prendre quelques semaines avant une compétition de cette envergure. Didier Deschamps s’en serait bien passé même si en 2022, il avait également été confronté à plusieurs absences, ce qui ne lui avait pas empêché de réaliser un superbe parcours grâce à l’éclosion de certains joueurs comme Upamecano, Konaté ou encore Tchouaméni.