EdF : Deschamps garde Mbappé, le PSG devrait lui dire merci

Dans : Equipe de France.

Au coeur d'un week-end forcément marqué par la grosse performance des Bleus au Portugal, Kylian Mbappé parvient à être dans l’actualité malgré son absence sur le terrain.

En effet, l’attaquant du PSG avait été convoqué par Didier Deschamps malgré sa blessure à la cuisse et sa reprise prévue par le club de la capitale pour la deuxième quinzaine de novembre. Le sélectionneur national a tout tenté pour faire jouer son champion du monde à Lisbonne, mais a du se rendre en évidence. En dépit du fait que la rencontre face à la Suède n’aura qu’une importance secondaire puisque les Tricolores sont déjà assurés de terminer premiers de leur poule de Ligue des Nations, Didier Deschamps insiste et a décidé de garder Mbappé dans son groupe. Une bonne chose même s’il ne joue pas selon Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur étant persuadé que c’est toujours mieux que de rester au PSG et de travailler avec les rares non-internationaux du champion de France.

« Si c’est pour revenir au PSG et s’entraîner avec trois ou quatre joueurs, ce n’est pas la peine… Il n’y a plus personne, ils sont tous en sélection ou blessés. Au moins avec l’équipe de France il peut s’entraîner normalement. Et s’il peut faire une mi-temps contre la Suède, c’est parfait. Comme ça il sera prêt à jouer le match du PSG à Monaco vendredi. Je trouve que c’est bien, que c’est mieux comme ça. Plutôt que de revenir et pas faire grand chose… », a livré dans L'Equipe du soir un Raymond Domenech pour qui le PSG devrait presque dire merci aux Bleus de continuer à faire voyager Mbappé avec l’équipe de France.