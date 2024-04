EdF ‍: Deschamps confirme, il a trouvé son numéro 9

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Marcus Thuram vit une très belle saison avec l'Inter. En grande forme, il pourrait bien avoir en plus gagné sa place de titulaire en équipe de France pour l'Euro 2024 en Allemagne.

L'Inter avait flairé le bon coup l'été dernier en sécurisant la venue de Marcus Thuram libre au nez et à la barbe du PSG. L'ancien de Guingamp a tout de suite répondu présent avec son nouveau club. Il aura grandement participé au sacre des Lombards en Serie A avec ses 12 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées en 32 matchs. De bon augure aussi pour son avenir en équipe de France, alors qu'un Euro 2024 en Allemagne est en approche. Pour beaucoup, Thuram mériterait même de démarrer comme titulaire avec les Bleus en lieu et place d'Olivier Giroud ou Randal Kolo Muani. Selon Didier Deschamps, cela pourra être une option crédible au vu de la forme de l'attaquant milanais.

Marcus Thuram, Didier Deschamps envoie un message clair

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a en effet indiqué sur le sujet : « Il a le volume, aujourd'hui il aime bien ce rôle-là. Évidemment, qu'il a franchi des paliers avec des exigences plus élevées encore ». A lui donc de confirmer en cette fin de saison puis de se montrer à la hauteur des attentes placées en lui en équipe de France. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé est belle et les Bleus auront besoin de lieutenants au Parisien pour aller au bout en Allemagne. De quoi soulager Didier Deschamps, qui avait de quoi se poser des questions quant à la transition avec Olivier Giroud, qui disputera sa dernière grande compétition l'été prochain. Pour rappel, le natif de Parme compte 18 sélections pour 2 buts avec l'équipe de France. Des statistiques qu'il faudra soigner avec une belle confiance retrouvée.