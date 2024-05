EdF ‍: Barcola à l’Euro, Deschamps livre un premier indice

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans un entretien accordé à l’AFP, Didier Deschamps a ouvert en grand les portes de l’Equipe de France à Bradley Barcola, auteur d’une belle saison avec le PSG, dans l’optique de l’Euro 2024.

Le 16 mai prochain, Didier Deschamps sera sur le plateau du JT de 20 heures de TF1 pour annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. En attaque, plusieurs joueurs semblent intouchables : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Marcus Thuram et Ousmane Dembélé seront du voyage. L’incertitude est en revanche totale pour savoir qui seront les deux ou trois attaquants supplémentaires qui seront appelés. Les possibilités sont nombreuses en fonction des blessures entre Nkunku, Coman, Barcola, Diaby et Kolo Muani. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec de plus en plus d’insistance pour intégrer le groupe France, c’est bien sûr celui de Bradley Barcola.

EdF : Barcola le roi du « bazar », Deschamps craque https://t.co/6JODiADw2p — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2024

En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, l’attaquant du Paris Saint-Germain confirme semaine après semaine sa redoutable montée en puissance, et on voit mal comment Didier Deschamps pourrait s’en passer. Interrogé à ce sujet par l’AFP, le sélectionneur tricolore a confirmé que même s’il n’avait jamais été appelé, Bradley Barcola était un sérieux prétendant à une place dans sa liste. Un premier indice qui laisse penser que « DD » va lui aussi succomber à la hype du joueur formé à l’OL. « Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Je ne suis pas conservateur et je ne fais pas des choix en me demandant ce que l'on en pensera » a livré Didier Deschamps, avant de poursuivre.

Didier Deschamps ouvre la porte à Bradley Barcola

« Si j'estime que je dois faire différemment dans l'intérêt de l'équipe de France, je fais différemment. A chaque situation ses réponses. En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C'était également le cas de Bradley avec le PSG mais c'était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus. Avec Guy Stephan, on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon » a prévenu Didier Deschamps, qui ne s’interdit donc pas de convoquer Bradley Barcola pour l’Euro et cela même si l’attaquant du PSG n’a pas encore intégré le groupe tricolore. A n’en pas douter, le sélectionneur des Bleus ainsi que son staff seront de nouveau très attentifs à la prestation de l’ailier gauche parisien ce mercredi en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une nouvelle masterclass de Bradley Barcola pourrait finir de convaincre Didier Deschamps d’écrire son nom sur sa liste de joueurs retenus pour l’Euro.