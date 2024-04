EdF ‍: Maignan inquiète brutalement Deschamps

Samedi, Juventus-Milan AC s'est joué sans Mike Maignan. Le portier français a déclaré forfait à quelques minutes du coup d'envoi. Un petit souci aux adducteurs qui peut inquiéter le staff de l'Equipe de France alors que l'Euro arrive vite.

Aux côtés de Mbappé et Griezmann, il est devenu l'un des cadres importants de l'Equipe de France. Mike Maignan n'a pas eu de mal à assurer la succession d'Hugo Lloris dans la cage française. Le gardien du Milan AC s'est déjà révélé décisif en bleu avec notamment une prestation XXL en Irlande en mars 2023. Le spécialiste maison des penaltys sera primordial pour Didier Deschamps à l'Euro 2024 qui démarre le 14 juin prochain en Allemagne. Autant dire que le sélectionneur a grimacé quand il a vu Maignan disparaître de la feuille de match face à la Juventus samedi.

Titulaire au départ avec le Milan AC, le Français a ressenti une gêne aux adducteurs pendant son échauffement. C'est finalement son remplaçant Marco Sportiello qui a gardé la cage milanaise lors du nul 0-0 au Juventus Stadium. Le Milan AC est resté évasif au moment d'annoncer la nouvelle sur son compte X samedi.

ℹ️ Mike Maignan sustained a muscle strain in the warm-up. Marco Sportiello starts in his place.#JuveMilan #SempreMilan