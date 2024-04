Mbappé et Griezmann, la FFF menace

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Même si l’Euro sera bien entendu la compétition la plus importante de l’été prochain pour l’équipe de France, les Jeux Olympiques seront également importants. Mais avec quel groupe dans les mains de Thierry Henry ? La FFF espère le meilleur possible.

Si les JO font moins rêver qu’une Coupe du Monde, qu’un Euro ou même qu’une Ligue des Champions, cette compétition n’en reste pas moins spéciale aux yeux des suiveurs du football français. Des grands joueurs comme Lionel Messi ou Neymar ont par exemple déjà offert une médaille d’or à leur pays sur des olympiades. Et en 2024, ce sont tous les Français, même les plus célèbres, qui ont envie de participer à la fête des JO de Paris. Mais qui seront les heureux élus ? En juillet prochain, le sélectionneur Thierry Henry devra compenser avec des joueurs espoirs nés à partir de 2001, mais aussi avec trois joueurs de plus de 23 ans. Et c’est dans cette catégorie-là que les débats s’enchaînent, vu que des cadres des Bleus comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann voudraient bien être de la partie dans la foulée de l’Euro en Allemagne. Mais pas sûr que les joueurs en question auront le droit de disputer deux compétitions internationales durant l’été avant de rejoindre leurs clubs après le début de saison. En tout cas, Philippe Diallo va faire son maximum pour avoir l’équipe voulue et désirée par Thierry Henry.

« J'attends que Thierry Henry affine sa liste »

[📺LIVE] #beINCENTER

👀 Mbappé, Griezmann, Giroud, Camavinga... Qui sera présélectionné par Thierry Henry ?



🇫🇷⚽️ Philippe Diallo (@FFF) : "J'attend que Thierry Henry affine sa liste (...) et après on va intervenir pour pouvoir essayer de convaincre un tel ou un tel" pic.twitter.com/9ENaBUPUHy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 28, 2024

« La grande difficulté pour les JO, c’est que ce n’est pas une date FIFA, donc les clubs ont la liberté de libérer ou pas leurs joueurs. Dès l’automne dernier, avec Thierry Henry et Tony Estanguet, on a rencontré tous les présidents des clubs français pour les sensibiliser aux JO. Et le retour est très bon, car tout le monde prend conscience que ces JO représentent un intérêt national : il faut tout faire pour avoir une bonne équipe. Donc je pense que les choses vont bien se dérouler avec les clubs français. Après, la question des clubs étrangers, c’est la deuxième étape. J'attends que Thierry Henry affine sa liste, qu’il me dise quels joueurs il veut emporter avec lui, et après on va intervenir pour essayer de convaincre un tel ou un tel. Ce serait bien d’avoir tous les joueurs qu’on veut, car tous les joueurs ont envie de faire ces JO. J'essaierai de parler aux présidents des clubs concernés pour demander à ce que les joueurs puissent vivre leur rêve olympique à Paris. Je sais que ce sera compliqué, avec des contraintes de compétitions et des enjeux financiers, mais les JO, c’est une fois par siècle en France », a lancé, sur beIN Sports, le président de la FFF, qui rêve d’une grosse équipe lors des JO de Paris afin que la France puisse couronner d’autres champions olympiques que ceux de 1984.