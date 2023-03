Mbappé-Griezmann en feu, la France frappe fort !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Qualifications Euro 2024, groupe B, 1ère journée

Stade de France

France-Pays-Bas 4-0

Buts : Griezmann (2e), Upamecano (8e), Mbappé (21e, 88e)

Face à une équipe des Pays-Bas dépassée, la France a bien débuté ses qualifications pour l'Euro 2024. Les Bleus l'ont emporté 4-0 dans le sillage d'un duo de capitaine Mbappé-Griezmann très complice sur le terrain.

Quel visage aurait la France, trois mois après le Mondial ? Comment Mbappé et Griezmann allaient s'entendre après l'affaire du capitanat ? Des questions, des doutes balayés en moins de deux minutes. Griezmann récupérait le ballon avec un bon pressing, il servait Mbappé, lequel lui remettait dans l'axe pour l'ouverture du score. Très passifs, les Néerlandais se faisaient avoir trop facilement sur coup-franc. Le tir de Griezmann était repoussé maladroitement par Cillessen sur le tibia d'Upamecano. Assommés en moins de 10 minutes, les Pays-Bas continuaient de souffrir défensivement. Après une nouvelle bévue de l'axe central défensif, Mbappé s'échappait en profondeur pour ajuster Cillessen et marquer son premier but comme capitaine des Bleus.

Les faibles réactions néerlandaises n'évitaient pas le naufrage. Les tirs de Depay étaient trop mous pour Maignan. En seconde période, les Oranje restaient très stériles et subissaient les contres français fulgurants. Cependant, les Bleus manquaient de précision comme Kolo Muani qui ratait une belle occasion. Heureusement pour eux, Mbappé était encore impitoyable. En fin de match, il envoyait une frappe sèche dans les buts de Cillessen pour son doublé et son 38e but en Equipe de France. Dans les arrêts de jeu, Maignan venait repousser un penalty de Depay. Le calice jusqu'à la lie pour les Pays-Bas, une soirée de rêve pour la France de captain Mbappé.